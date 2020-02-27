Son dakika haberi... Suriye İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu! Şehitlerin isimleri ve memleketleri açıklanıyor...

Son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı İdlib kentinden dün akşam gelen acı haberle kahrolduk. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.



Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:



"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Şu an itibarıyla hastanemizde 32 yaralımız var."

BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLUYOR

Öte yandan hain saldırının ardından şehit olan askerlerin isimleri de belli oluyor.

YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN - (35) - AFYONKARAHİSAR

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

TEĞMEN BAYRAM OLGUN - (26) - KONYA

Şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) acı haberi memleketi Konya'daki ailesine verildi.

ASTSUBAY MUHARREM ÖĞÜTÇÜ - (25) - BİNGÖL

Şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TÜZEL - (24) MERSİN

Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ - (23) - ANTALYA

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

UZMAN ONBAŞI AHMET SAYGILI (23) - KAHRAMANMARAŞ

Şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ (24) - KAYSERİ

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi.

UZMAN ÇAVUŞ GÜVEN KURTULMUŞ - BİTLİS

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehit olduğu haberi ailesine verildi.

UZMAN ONBAŞI BATUHAN TANK - OSMANİYE

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı.

UZMAN ONBAŞI HALİL İBRAHİM AKKAYA - 23 - OSMANİYE

Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi.

UZMAN ONBAŞI RECEP BEKİR - 21 - TEKİRDAĞ

Şehit olan 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi.

UZMAN ONBAŞI - NİHAT KARA - KIRKLARELİ

Şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki ailesine ailelerine acı haber verildi.

UZMAN ONBAŞI AHMET ALPARSLAN - (23) - İSTANBUL

Şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü.

ASTSUBAY ÇAVUŞ MEHMET MUHAMMED AKAY - MERSİN

Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.

SÖZLEŞMELİ ER BİRHAN ER - TEKİRDAĞ

Şehit olan sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailesine ailelerine acı haber verildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ - Ali TURGUT - (39) UŞAK

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.

SÖZLEŞMELİ ER CUMA BAĞATUR - BATMAN

Şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı.

PİYADE UZMAN ONBAŞI MEHMET ORHAN - (25) - ADIYAMAN

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) Adıyaman'daki evine şehadet haberi ulaştı.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TOLGA CAN YILMAZ - (24) - BURSA

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi.

AKİF AKÇADAĞ - KAHRAMANMARAŞ

Şehit olan 33 askerden Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKIN - (30) - TOKAT

Şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

UZMAN ÇAVUŞ EMİN YILDIRIM - HATAY

Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu.

Emre BAYSAL - İSTANBUL

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, Sancaktepe'deki evine şehadet haberi ulaştı.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ OSMAN AK - (23) - MERSİN





Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın (23) acı haberi, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

UZMAN ÇAVUŞ SELMAN CANKARA - ADANA

Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.

UZMAN ONBAŞI TAYFUN PEKEL - (28) - SAMSUN

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in Samsun'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

İsimleri belli olan diğer şehitlerimiz ise şöyle:

Mustafa BAYRAKDAR - HATAY