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AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 01:23, Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Fahrettin Altun: Rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır

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Son dakika haberi: Fahrettin Altun: Rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Altun, "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak. Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek." dedi.

Fahrettin Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır. Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

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