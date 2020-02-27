AA-İHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 23:05,
Son dakika haberi: Esed'e ağır darbe! "Bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"
İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. İdlib’de yapılan operasyonlar kapsamında Suriye Rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan imha edildi.
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