AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu kalleşliğin hesabını verecekler

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."





"MÜLTECİLERİ ARTIK TUTACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

CNN Türk yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında mücadele etmektedir. Bu terörün topraklarımızı tehdit etmemesi için TSK İdlib'de. Şehitlerimiz için canımız yanıyor. Bu mücadele ülkemizin sınırlarını korumak için sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin bu gelen mülteci baskısını kaldıramayacağını söylemiştik. Yapılan saldırılar sonrası mülteciler, buradan Avrupa ve Türkiye'ye doğru ilerliyorlar. Ortada bir durum var ve mültecileri artık tutabilecek durumda değiliz.



"KINAMALARDAN BIKTIK"



AB'nin yapacağı tek bir şey var; Türkiye'ye nasıl destek vereceğidir. Biz artık kınamalardan bıktık. Şimdi yapacakları şey, Türkiye'nin yanında sözle değil eylem olarak nasıl duracaklarını göstermeleridir.



Böylesine milli bir meselede TBMM, Türk milleti adına milli beraberlik içerisinde bu saldırılara karşı duracağını her zaman ifade etmiştir.



Rejim bu saldırıdan sonra, kara ve hava unsurları olarak düşman olmuştur. Rejim unsuru, artık Türkiye için düşman unsurudur.



"TÜRKİYE'YE YAPILAN SALDIRI NATO'YA YAPILMIŞTIR"



Dışişleri Bakanımız NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Burada saldırıya uğrayan sadece Türkiye değildir. Uluslararası toplumdur. Yarın sabah NATO ile istişareler başlıyor. Daha önce NATO Genel Sekreteri, "En çok saldırıya uğrayan Türkiye" dedi. Türkiye'ye yapılan saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmıştır. NATO'nun bugünden itibaren değil bu olayların daha öncesinden beri yanında olması lazımdır. Güvenli bölge ve uçuşa yasak bölgelerde somut eylemler bekliyoruz. Bu sözlerin artık icraya dönüşmesi gerekmektedir. Türkiye ile mücadelesinde somut dayanışma göstermelidir. NATO Türkiye'nin yanında olsun diye istişareye çağrılır. NATO, kuruluş amaçlarına uygun olarak somut adımları atmalıdır. NATO ülkeleri ile istişare yapılacaktır. Onlar desteklerini söylüyorlar, Esad'ı kınıyorlar. Türkiye artık somut adımlarını bekliyor. Bu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı cevabını verdik, vermeye devam ediyoruz" dedi.