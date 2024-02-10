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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Aziz Yeniay
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğandan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 19:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya tepki göstererek "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Aziz Yeniay

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