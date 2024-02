Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten saldırıyla ilgili CNN Türk'e özel açıklama

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıyla ilgili CNN Türk'e konuştu.

"EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİSİ SEÇİM GÜVENLİĞİ"

Seçim güvenliğine vurgu yapan Çelik "Seçim sürecindeyiz. En önemli konulardan birisi seçim güvenliği. Yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Emniyetimiz işin başındadır. Bu eylemi gerçekleştirenlerin yakalanacağından şüphemiz yoktur. Türkiye her zaman olduğu gibi sokakları sandıkları güvenli bir şekilde seçim sürecini tamamlayacaktır. Tüm güvenlik güçlerimiz işinin başındadır. Herkes işin başındadır. Vatandaşımızın yaralanmasını sebebiyle son derece üzüntülüyüz. Ama şundan kimsenin şüphesi olmasın tüm siyasi partiler sokaklarda rahatça seçim çalışmalarına devam edebilecektir." diye konuştu.

"BU EYLEMİN ARKA PLANINI HENÜZ BİLEMİYORUZ"

Saldırın terör saldırısı olup olmadığına dair bir soruya cevap veren Çelik, "Erken konuşmamak lazım. Emniyet güçlerimiz işin peşindedir. Failler yakalandıktan sonra belli olacaktır. Adi boyutu da olsa başka boyutu da olsa Türkiye bunu engelleyecek kapasitedir. Kısa süre içerisinde belli olacağını düşünüyoruz. Bu eylemin arka planını henüz bilemiyoruz. Önceki eylemlerden bahsediyorum. Türkiye'yi güvensiz bir ülke olarak göstermeye çalışırlar. Bunların yaymaya çalıştığı havayı güvenlik güçlerimiz yok etmektedir. Mafyaların da bertaraf edildiğini gördük. Türkiye güvenli bir ülkedir ve Türkiye yüksek standartlı olarak seçimlere gidecektir" dedi.

Çelik açıklamasının devamında şöyle konuştu:

Bu son eylemin arka planı belli olmadan terör eylemi diyemeyiz. Önceki eylemlerde ise terör örgütlerin isimleri farklı olabilir ama bunların arkasında benzer odaklar vardır. Türkiye bunlarla mücadele edebilecek her türlü kapasiteye ve tecrübeye sahiptir. Çok yakın zamanda sınırımızın ötesinde terör devletcikleri oluşturulmaya çalışılıyordu ama Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızı gelebiliriz' sözüyle nasıl darmadağın edildiğini gördük.

"BİRİLERİ TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞABİLİR"

Bu olayda yaralanan vatandaşımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah kötü bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Sayın bakanımız da açıklama yaptı. Ehil bir şekilde süreci yöneteceklerdir. Türkiye yüksek güvenlikle seçimlere gidecektir. Bunu bir kez daha dünyaya gösterecektir. Bölgedeki gelişmeleri iyi takip etmek lazım. Birileri Türkiye'yi terör örgütleri üzerinden istikrarsızlaştırmaya çalışabilir. Sandıkla vatandaşımız arasında her zaman birileri girmeye çalıştı. Türkiye'nin demokratik kapasitesi bunları her zaman bertaraf etti. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye her zaman güvenlikli bir şekilde ilerleyecektir.