Son dakika haberi! Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim programına silahlı saldırı

17 el ateş açılmış

CNN Türk muhabiri Çağdaş Evren Şenlik:

Edindiğim bir takım teyitli bilgiler var. Onları da paylaşmak isterim sizlerle. Öncelikle dört şüphelinin olduğu kesinleşti. Ve plakasız bir araç olduğunu söylemiştik. Bu da kesinleşti. Tam 17 el ateş edildi. Bu da tespit edilmiş durumda. Ayrıca kurşunlar, beş araca ve bir eve isabet etti. Olay yeri inceleme polis ekipleri araçların altında kurşun kovanlarını tek tek topladı. Ve o kurşun kovanları torbalara konularak bu noktadan götürüldü. Ve şu anda da polis ekipleri son aracın incelemesini yapıyor. Saldırının gerçekleştiği dakikalarda da o ekranlarınıza taşıdığımız araç da bu bölgedeydi.