Son dakika haberi: 2 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 2 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de bugün 305 bin 47 test yapılırken 23 bin 496 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 283 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı ise 20 bin 4 kişi oldu.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Kritik rakamlara dikkat çeken Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Vaka tabloları ve aşı: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı." notunu düştü.

2 İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ



Türkiye'de aşılama seferberliği tam gaz devam ederken illerden sevinci haberler geliyor. Aşılama risk haritasında Sivas ve Malatya %75 aşılama oranına ulaşarak mavi kategoride yer aldı.

1 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 1 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 302 bin 869 açıklarken 23 bin 946 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı ise 290 olarak açıklanmıştı.

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