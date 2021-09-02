Son dakika... Bakan Koca açıkladı: İşte vaka, vefat ve hastaneye yatışlarda aşısızların ve iki doz aşı olmayanların oranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü aşısının pandemiyle mücadeledeki önemini ortaya koyan oranları açıkladı. Bakan Koca'nın aşı yaptırmayanların ya da iki doz aşı olmayanların vefat, vaka ve hastaneye yatışlardaki oranına ilişkin açıklamaları şöyle:

* Sizlere aşı programımız başlarken "tünelin ucundaki ışık göründü" demiştim. "Bugün tünelin çıkışı görünüyor" diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim.

* Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların yüzde 90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

VAKALARIN EN YAYGIN OLDUĞU GRUP 15-45 YAŞ

Bakan Koca soru cevap bölümünde ise vakaların en yaygın olduğu yaş grubunun 15-45 olduğunu açıkladı. Koca'nın değerlendirmeleri şöyle:

Bu rakamların da oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Vefat sayıları da artıyor. Varyantların bulaşı daha çok arttırdığını biliyoruz. Kısıtlamaları bu dönemde gündemimize almadık. Temasın olduğu, maske kullanımının azaldığı bir dönemi görüyoruz ve bulaşın artarak vaka sayılarını arttırdığını görüyoruz.

15-45 yaş arasında vakanın en yoğun olduğu yaş grubu. Vaka sayısı bu sebeple giderek yükseldi. Kimisi aşının bulaşı önlemediği söyler. Biz aşının bulaşı da yüzde 50, yüzde 60 önlediğini biliyoruz.

Vaka oranımız yüzde 10, aşılanma oranı 65 yaş üzeri yüzde 82.5. yüzde 90'a yakın aşısını yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. 84 milyonun birlikte hareket etmesiyle bu durum mümkün.

Yüzde 10 aşısı olanlar da kaybedilebiliyor. Ağırlıkla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlar vefat ediyor. Yüzde 90 oranında aşının koruduğunu görüyoruz. Bu aşıların etkili olduğunu, vatandaşlarımızın erken dönemde aşılarını yaptırmalarının etkili olduğunun altını çizmek istiyorum.

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