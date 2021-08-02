Son dakika: Beş ilde ormanlara girişler yasaklandı

Antalya Valiliği'nden gelen açıklamada, 'Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.



KIRŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 2-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara girişle ilgili karar aldığı belirtildi.

Görevliler hariç hiçbir maksatla ormanlara giriş yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çamlıktepe Ormanı (100. Yıl Atatürk Parkı mesire alanı hariç), Boyalık, Halaçlı, Göllü, Hacı Hasanlı, Beşikli, Gölcük, Kırdök, Küçük Abdi Uşağı, Pekmezci, Hacıfakılı ve Kösefakılı, Kırşehir Kent Ormanı hariç Aşıkpaşa, Kındam (Kervansaray Dağları), Müderris, Bayındır, İsahocalı, Çayağzı, Maliye Ormanı, Derindere, Mucur, Tepesidelik, Akçaağıl, Yel Değirmeni, Karıncalı, Ötüken, Başköy, Çağırkan, Kaman Yeniyapan, Kurtbeli Yeniyapan, Koçtepesi, Güzler, Karahıdır, Kargınyenice, Ömerhacılı, Boztepe, Karacaören, Demirli, Kurancılı, Sıdıklı Kumarkaç, Ulupınar, Özbağ, Karakurt, Ömerkahya, Aksaklı, Kızılağıl, Solaklı, Rışvan, Gümüşkümbet, Dalakçı, Seyfe, Budak, Güzyurdu ağaçlandırma sahaları ile her türlü devlet ormanına girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştır."

BİLECİK VE ADIYAMAN'DA ORMANLIK ALANLARA GİRMEK YASAKLANDI



Bilecik ve Adıyaman'da hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ DUYURDU

Elazığ Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 2 ay boyunca yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında, idari işlem yapılacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayıp diğer bölgelerde de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili kontrol altına alma ve söndürme işlemleri devam ederken, başka bölgelerde de yangın çıkmaması için önlemler alınıyor. Bu kapsamda Elazığ Valiliği tarafından il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 1 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulacak ekipler tarafından gözetim ve denetim yapılacak. Yasaklara uymayanlar hakkında ise idari işlem uygulanacak.

BURSA'DA DA 1 EYLÜL'E KADAR PİKNİK ALANLARI VE MESİRE YERLERİNDE ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki "Bursa İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu"nun aldığı kararla Bursa ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire yerleriyle Uludağ Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılması kararlaştırıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara