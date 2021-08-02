Yangının biri bitmeden diğeri başlıyor! ‘Kara tablo’nun içindeyim

Geceyi Mumcular’da gidebildiğim en uç köyde geçirdim. İtfaiye, jandarma, polis, arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, herkes büyük bir mücadele verdi. Bodrum esnafı gece boyu kriz noktalarına yiyecek, su, ayran, ışıldak taşıdı. Mazı’dan gelen haberler ise hiç iyi değildi. Bölgeye karadan ulaşım kapanmış, vatandaşlar Bodrum’dan kalkan teknelerle tahliye edilmeye çalışılıyordu.

Gece yaşananların fotoğrafı ise gün ağardığında ortaya çıktı. Yukarı Mazı kül olmuştu. Aşağı Mazı’da ise alevler etkisini sürdürüyordu. Rüzgar yangını Ören’e kadar taşıyordu.

BİRİ BİTİYOR DİĞERİ BAŞLIYOR

Sabah havalimanı yolundan Mazı istikametine saptım. Yaklaşık 20 dakika ormanın içine ilerleyince ‘kara tablo’ ile karşılaştım. Yol boyunca bahçelerde, tarlalarda anlık alevler yükseliyor, bölge halkı müthiş bir imece ile yangından yangına koşuyordu.

Bir yer bitiyor diğer yer başlıyordu.

Biraz daha ilerleyince ise her yer simsiyahtı, adeta bir sinema filminin içindeydim. Havada küller uçuşuyor, yer yer alevler yeniden yükseliyordu. Isınan kozalakların patlama sesi, çatırdayarak yanan ağaçların çığlığına karışıyordu.

İçeri doğru ilerledikçe sıcaklık hepten arttı. Havanın kuruluğu ve dumandan nefes alınamıyordu. Yukarı Mazı’yı geçip sahile inen köye ulaştığımda ise dumandan göz gözü görmüyordu. Ağaçların sesi artmıştı.

HAVADAN DESTEK ŞART

Bir itfaiye erini gördüm. Yanına oturdum. “Nasılsın abi, neler yaşadınız” dedim. Başladı anlatmaya: “İlk olarak Beyciler’de başladı. Görsen inanmazsın. Yol kenarındaki bir çalılık. Nasıl böyle yayıldı, akıl almıyor. Marmaris’ten beter haldeyiz. Her yer yanıyor. Bir yeri söndürüyoruz, diğer tarafta başlıyor. Havadan destek şart. Karadan ulaşabildiğimiz alanlar sınırlı. Allah hepimizin yardımcısı olsun.”

Köyüleri görüyorum çeşmenin başında. “Yüreğimiz ağzımızda. Evimiz yanıyor, yetişin” diyorlar. Gece boyu nöbet tutmuşlar. Bölgedeki rüzgâr ve kuru hava ise nöbetin daha devam edeceğinin habercisi.



ÇÖKERTME DE YANIYOR

Muğla’nın Bodrum ilçesini saran alevler durdurulamazken, yangın Çökertme’ye kadar ulaştı. Milas Belediye Başkanı Tokat, “Çökertme cayır cayır yanıyor” diye konuştu.

ÖNCEKİ günkü İçmeler yangını tamamen kontrol altına alındı. Beyciler’de başlayan yangın ise Mazı ve Çökertme’ye sıçradı. Alevler nedeniyle Çökertme koyunda vatandaşlar teknelerle tahliye edildi. Orman yollarındaki tehlike nedeniyle köye girişler yasaklandı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gece yarısı Twitter’dan “Çökertme cayır cayır yanıyor. Şiddetli bir rüzgar var. Allah’tan denize doğru esiyor. Yollarda herhangi bir sorun yok. Ören ve termik santral için şu an bir tehlike görünmüyor. Zaten rüzgar da ters yönde. Rüzgar, Ören ve termik santralın ters yönünde estiği için şu anda Çökertme, Gökbel ve Bozalan için bir tehlike söz konusu” açıklaması yaptı. Mazı- Çökertme yolundan video paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da “Artık ne yapacağımızı şaşırdık, bölge cayır cayır yanıyor, bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak” diyerek uçak gönderilmesi çağrısı yaptı.



ALEVLERİN YÖNÜ ÖREN

Akşam olunca havadan müdahale kesildi, rüzgâr hızını arttırdı. Alevler Ören’e doğru ilerledi. Bölgede yaşayan Mustafa Arslan, “Alevler gitgide bu tarafa geliyor. Alevlerin termik santrala kuş uçuşu 10 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyebilirim” dedi.





TURİZM BAKANI ERSOY: ALEVLER DÖRT BİR YANIMIZI SARMIŞ

Biraz ilerledikten sonra bir kalabalık görüyorum. Yanaşıyorum yanlarına... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bölgede... Vatandaşları dinliyor, bölgedeki son durum hakkında bilgi alıyor. O sırada bir haber alıyoruz. İçmeler’de yeniden alevler görülmüş. Bakan bölgenin havadan denetlenmesi için gerekli talimatları veriyor, “Biz de o tarafa geçelim” diyor. O sırada yanına yanaşıyorum, “Nedir son durum” diyorum. “Ne diyeyim ki” diye yanıtlıyor ve devam ediyor: “Hava çok sıcak ve kuru. Rüzgâr da var. Alevler dört bir yanımızı sarmış vaziyette. Hem havadan hem karadan müdahale ediyoruz. Tüm gücümüzle buradayız. Canımız, ormanlarımız yanıyor.”

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