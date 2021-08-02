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GeriGündem Hürriyet muhabiri dehşet verici ana tanıklık etti: Yangının hızını görünce dehşete kapıldım
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Cem ÖZENEN
Haber Giriş: 02.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hürriyet muhabiri dehşet verici ana tanıklık etti: Yangının hızını görünce dehşete kapıldım

Cem Özenen
Cem Özenen
cozenen@hurriyet.com.tr
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Cem Özenen
Cem Özenen
cozenen@hurriyet.com.tr
Hürriyet muhabiri dehşet verici ana tanıklık etti: Yangının hızını görünce dehşete kapıldım

Yangının ilk çıktığı andan bu yana aralıksız olarak Marmaris’te takipteyim. Marmaris’i yakan alevlerin çıkışına tanık olmuştum. Dört gün önceydi. Siteler Mahallesi’nin sırtlarında ufak bir alevlenme gördüm. Fotoğraflayarak takip ettim. İşte bu küçük alevlenme, sadece 30 dakika içinde kilometrelerce yayıldı ve bugünkü haline geldi.

Benzeri iki olaya dün Hisarönü’nde de rastladım. Hisarönü’nde toprak yolda motosikletimle yamacın yukarılarına keşif için çıktım. Bir ağacın dibinde yeni bir alana sıçrayan alevleri gördüm.

Hemen fotoğraflayarak, müdahale etmeleri için aşağıdaki itfaiye ekiplerine gönderdim. Yanıma gelmeleri 5-6 dakikayı geçmedi. Ama onlar gelinceye kadar alevler inanılmaz hızla büyüdü, her tarafı sardı.

Hürriyet felaket bölgelerinde... Nereye baksan kül ve duman
Hürriyet felaket bölgelerinde... Nereye baksan kül ve duman

Yangının hızını görünce dehşete kapıldım. Alevlerin boyu birkaç dakika içinde 30 metreyi buldu. Bu yangın gün içinde daha da büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eder hale geldi. Evler boşaltıldı.

Orman ekipleri, itfaiye personeli, tankerler ve gönüllüler Marmaris’teki yangınlarda gün boyu köşe kapmaca oynadı.

‘Kara tablo’nun içindeyim
‘Kara tablo’nun içindeyim

Bir noktaya müdahale edilirken 50 metre ötede yeni bir noktadan başlayan alevlere koşmak zorunda kaldılar. Önlem için oluşturulan güvenlik çemberleri sürekli genişletildi.

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Cem Özenen
Cem Özenen
cozenen@hurriyet.com.tr
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