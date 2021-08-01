Son dakika: Çökertme yanıyor! Termik santral endişesi: Neyse ki rüzgâr...

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Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler Çökertme Mahallesi'ni kapladı. Yetkililer tarafından orman yollarındaki tehlike nedeniyle köye girişler yasaklandı.

YOĞUN MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan, Çökertme Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 12 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 20 arazöz, 10 iş makinesi, 10 hizmet aracı, 8 su tankeri, 88 itfaiye personeli, 106 orman personeli ile müdahale edilen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 itfaiye aracı ve 13 personel, Burdur Belediyesi’nden 2 su tankeri ve 4 personel, Manisa Belediyesi’nden 1 su tankeri ve 2 personel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 50 personel ve 5 itfaiye aracı ile destek veriliyor. İlçe belediyelerinden de 10’a yakın iş makinesi ve su tankeri söndürme çalışmalarında yer alıyor.

Ayrıca alevler Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine de sıçradı.

BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU AÇIKLADI

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Çökertme cayır cayır yanıyor. Şiddetli rüzgar denize doğru esiyor. Yollar açık. Rüzgar, Ören ve termik santralin tersinde estiği için şuan bir tehlike söz konusu değil." dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.





Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.

Milas Belediye Başkanı Tokat, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Yol kapanıyor, derhal bölgeyi terk edin" diye çağrı yapmıştı.













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