Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TVNET'de yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları:



Bu ara Karadeniz'deydim. Meydanlarda muazzam bir çoşku var. Bugün adeta pik yaptı. Van ve hele Erzurum siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla karşıladı. Rize, Trabzon buralarda bambaşkaydı. Ordu hakeza öyleydi. Samsun aynen bugün Erzurum'un bir başka görünümü vardı. Emniyetin verdiği rakam 120 bin üzerindeydi. Bugün 130 bin civarındaydı. Pazar günü İstanbul mitingimizi yapacağız. Seçime kadar yoğun tempoyla devam edeceğiz.

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"BAY BAY KEMAL BİRİLERİNE YİNE GÖZ KIRPIYOR"



Milletim 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Seçime önem verdik, 14 Mayıs seçimi tarihi dönüm noktası olacak. Bu seçimlere biz değil tüm dünya ayrı önem veriyor. Türkiye'yle hesabını kapatamamış olanlar da 14 Mayıs'a göz dikmiş durumda. 'Seçimi kazanacak adayla çıkmak lazım diyorlardı' şimdi bir kenara koydular. Kandil destek veriyor. Kandil dışındaki terör örgütü başları destek veriyor. Batılı medyada işi gücü bırakmış seçimi ana gündem haline getirmişler. Batıdan aferin almak için BBC'ye demeç vermiş. Bu açık şekilde batının çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz demek. Bay bay Kemal birilerine yine göz kırpıyor. Bir dergi Erdoğan gitmeli diye kapak yapıyor. Maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için Erdoğan gitsin diyorlar.



"MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI GELDİ, HALİÇ TEKRAR KOKMAYA BAŞLADI"



Milletim bunların hesabını inşallah 14 Mayıs'ta soracak. Muhalefet kendisine destek vaat eden güçlere hizmet ediyor. Hep söylerim, İstanbul benim aşkımdır. Siyasete İstanbul'da başladım. Belediye başkanlığı yaptım. Susuzluktan, çöp ve çamurdan kurtardık. CHP'den aldık. İstanbul ondan sonra farklı hale geldi. Haliç'in halini bilirsiniz, kokudan geçilmezdi. Biz temizledik. Şu anda orası 500 bin metrekarelik alan haline geldi, parklar var o hale getirdik. Mevcut belediye başkanı geldi, Haliç tekrar kokmaya başladı. Bizim operasyonumuz sıradan değildi, Boğaz'ın suyunu Haliç'e aktardık. Doğalgaz kullanımını İstanbul'a getirdik. İstanbulluya huzurlu yaşam getirdi. Suyu da Istranca'dan 120 km'den getirdik. İçme suyuyla da İstanbul huzura kavuştu. İstanbul temizlikte dünyada sayılı ülkeler arasında şehirlerden dediler. Bizden sonra gelenler maalesef CHP'li belediye başkanı sel oluyor, Bodrum'dan çıkıyor. Bodrum'da yaşamak pek huzur vermez.



"ATATÜRK HAVALİMANI'NDA MİLLET BAHÇESİNDE YÜZYILIN MİTİNGİNİ YAPACAĞIZ"



Bizim Atatürk Havalimanı'nda yaptığımız operasyonlardan biri Murat Dilmener Hastanesi'ydi. Bilişim Merkezi haline getirmek gibi hedefimiz var. Beyefendiler, Yenikapı alanını Cumhur İttifakı'na verme noktasında rahat değiller. Onlar Maltepe'de yapacakmış. Hayırlı olsun. Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesinde yüzyılın mitingini yapacağız. Bay bay Kemal Amerikalılara verme vaadinde bulunuyor. Ekonomi için de Amerikalı birini bulmuştu. Sadece tefecilerle değil terör örgütleriyle pazarlığa oturmuşlar. Karşımızdaki masa birilerinden aferin almak için yapmayacağı şey yok. Varsın onlar ilerlesinler, biz milletimizden duyacağımız dua için çalışmaya devam edeceğiz.



"KANDİL'İ BAŞINIZA GEÇİRECEĞİZ"



Bunlar zaman zaman Doğu'da artık bazı yeni gelişmeler olduğunu bir de Bay bay Kemal fısıldıyor daha güzel olacak gibi. Biz ise milli güvenliğimizi tehdit eden örgütlerle tarihin mücadelesini verdik. Terörle mücadele stratejimizde köklü değişime gittik. Önce çözüm süreciyle sürece başladık. Baktık bunlar uzattığımız elimizi ısırıyorlar. Bunları inlerinde vurmamış olsaydık, söylüyor ya bahar gelecek diye biz getirdik. Şu anda bunların sesleri duyuluyor mu?. Kandil'den sesleniyorlar. Fakat Kandil'i de başınıza geçireceğiz. Selo ne yaptı diyorlar. Daha ne yapsın. Nasıl böyle bir şey söylersin. Benim milletim sana bu fırsatı vermeyecek. Kimden hangi desteği alırsa alsınlar ülkemize zarar veremeyecekler.



"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' SÖZÜNÜ AĞIZLARINDAN DUYMADIK"



Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir, doğru zamanı bekliyoruz. Kandil ne söylüyorsa, Pensilvanya ne söylüyorsa, Bay bay Kemal de aynısını söylüyor. 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Çık söyle, söyleyemiyorsun. Terör örgütlerine yakayı kaptırdıkları için geri dönemiyorlar. Başaramayacaklar, kimse boş hayallere kapılmasın. Seçim öncesi ve sonrasında provokatif hadisenin yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz canla başla çalışıyor.