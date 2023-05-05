MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum.

'14 MAYIS, TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'

Çorum’da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum’un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye’nin meşalesi yıkılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye’dir.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ufukta görülmüştür. 14 Mayıs seçimlerini cumhurun zaferi ile pekiştirmek lazım. Milli birlik ve kardeşlikle beraber yaşarız. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Aziz milletim sıra sende.