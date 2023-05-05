Almanya'dan dikkat çeken seçim analizi... Son durumu yazdılar: Türkiye'nin geleceğini belirliyor

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Yurtdışındaki seçmenler için oy verme işlemi devam ederken Alman basını sayfalarını Türkiye'ye ayırdı.

Alman Focus ülkedeki katılımın yüksek olduğunu yazdı. Almanya'daki yüksek katılıma dikkat çeken T-Online 'Konsolosluğun önündeki kuyruk birkaç yüz metre uzunluğunda' dedi.

Aynı haberde 'Berlin'deki büyük koşuşturma şunu gösteriyor: Türkiye çok önemli bir seçim bekliyor' yorumuna yer verildi.

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Bir önceki seçinde Almanya'da kullanılan Türk oylarının yüzde 64,8'i Erdoğan'a gittiğini yazan T-Online 'Erdoğan'ın Almanya'da sadık destekçileri var' dedi.

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nd.Aktuell 'Almanya'daki seçmenler Türkiye'nin geleceğini de belirliyor' yorumunda bulundu.

'Türkiye seçimlerinde Erdoğan zaferi?' başlığını atan Frankfurter Rundschau ise 'Anketçiler bunun mümkün olduğunu düşünüyor' dedi.

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) muhalefeti merkez altına aldı ve 'Muhalefet kazanırsa bir arada kalabilir mi?' başlıklı bir haber yayınladı.

Haberde 'Bu beklenmedik ittifak içindeki çatlaklar, seçim gününden çok önce ortaya çıktı' denildi.

MEE, konuya yakın kaynakların tarafların centilmenlik anlaşmasının yönetmeye yetip yetmeyeceği konusunda bölünmüş durumda olduğunun da altını çizdi.

'Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında maaş zammı sözü verdi' başlığını atan Azerbaycan merkezli Trend News Agency haberinde Erdoğan'ın 'Temmuz ayında hem enflasyon açığını hem de refah payını dikkate alan yeni zamlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız' sözüne yer verdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN THE ECONOMİST'E TEPKİ: MAKALESİNİ GERİ ÇEKTİ

ABD merkezli Bloomberg, The Economist'in Türkiye kapağını haberleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'Nun tepkisine de yer veren Bloomberg, The Economist dergisinin Türkiye'deki seçimler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdiğini ve Economist'in sonraki sayısında yayınlanmak üzere kaleme aldığı makalesini geri çektiğini yazdı.

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BATI MEDYASINDAN SKANDAL MANŞETLER

The Economist'in arından Le Point'ten Foreign Policy'ye Washington Post'tan Financial Times'a Batı medyası sayfalarında skandal manşetlere yer verdi.

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Fransız Le Point dergisinin skandal kapağında 'Erdoğan, diğer Putin' ifadesine yer verdi. Amerikan Foreign Policy dergisi, 'Türkiye seçimleri özgür ve adil olmayacak' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Skandal bir başlık ile okurlarının karşısına çıkan The Washington Post 'Despotizmin büyüyen gölgesi Türkiye seçimlerinin üstünde pusuda bekliyor' dedi.

İngiliz Financial Times gazetesi ise 'Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor' dedi.

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Times of Israel 'Türkiye cumhurbaşkanı geleneksel aile değerlerine vurgu yaparken muhalefet adayı Kılıçdaroğlu Batılı yatırımları geri getirme sözü verdi' dedi.

'Erdoğan rakibi Türkiye için 'özgürlük ve demokrasi' sözü verdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Euronews haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Laik muhalefet lideri, Rusya yerine Batı ile ittifak yapma arzusunu açıkça ifade etti.'

Yunan Skai Erdoğan'ın seçim döneminde yerli ve milli silahları öne çıkardığını yazdı.

Ethnos ise Erdoğan'ın Karadeniz mitinglerinde yaptığı açıklamalara geniş yer verdi ve 'Türkiye cumhurbaşkanı ülkedeki saldırıların habercisi olmakla suçlayarak, muhalefete bir kez daha şiddetle saldırdı' dedi.

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Bir başka Yunan gazetesi Protho Thema ise 'Kılıçdaoğlu'ndan Atina'ya mesaj: Türkiye Yurtta sulh, cihanda sulh doktrinine geri dönecek' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Kılıçdaroğlu'nun yeni bir işbirliği döneminden bahsederek, Akdeniz Birliği ülkeleri ile işbirliği yapılması gerektiğini önerdiği bilgisine yer verildi.