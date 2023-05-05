Bakan Çavuşoğlu'ndan The Economist'in seçim kapağına sert eleştiri: Bizde son sözü milletimiz söyler

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AK Parti Antalya Milletvekili Adayı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Doğru, onlar da bu seçimin önemini biliyorlar. Tarihi bir seçim diyor, en önemli seçim diyor ama bizim milletimiz de en önemli seçim diyor. Onlar Erdoğan gitmeli diyor ama milletimiz de Erdoğan bir dönem daha devam etmeli diyor. Çünkü bu tarihin içerisinden geçtiğimiz şu zorlu dönemeçte Türkiye'nin daha istikrarlı, güvenli, dünya barışına katkı sağlamasını isteyen herkes Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesini istiyor. Bunu sahada da görüyoruz hatta hayatında bize oy vermeyen insanlarda da görüyoruz. Aynı şeyi Macaristan'da da denediler. Orban'ın karşısına 6 tane birbirinden farklı siyasi partiyi birleştirdiler ama halk Ukrayna savaşı vs. onlar da aynı şeyi söyledi muhalefete aynı şeyi söylettiriyorlar, aynı filmleri çektiriyorlar. Orada da öyleydi. Muhalefet taraf tutacağız Rusya'ya karşı yaptırımlara katılacağız dediler ama Macaristan halkı bizim böyle bir savaşa girme lüksümüz yok ve yaptırımlara katılma lüksümüz yok deyip istikrardan yana oy kullandılar. Yani ters tepti, Türkiye'de de ters tepecek. Tam tersine. Kimleri cesaretlendirdi PKK'yı, DHKP-C'yi, YPG/PKK ve FETÖ'yü cesaretlendirdi. Bunların böyle manşet atmaları bizim için sürpriz değil ama bir şeyi unutuyorlar bizde son sözü milletimiz söyler egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

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4'LÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA

Bugün Rusya'dan kesin teyit geldi. Bir tek İran'dan kimin katılacağı kesin değil dediler. Bize dönüş yaptılar Dışişleri Bakanı, Reisi ile Afrika turuna giderse başka bir arkadaş katılacak. Bugün 10 Mayıs'ı Ruslar teyit etti. Sabah 3D'te toplantımızı yapacağız öğleden sonra da Lavrov ile Türkiye Rusya ikili görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz

"İLK KEZ BAKANLAR DÜZEYİNDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Vatandaş şimdi soğan patates fiyatı mı ülkenin bekası mı güvenliği mi? Soğanın patatesin fiyatı iner çıkar. 5 yıl da önce de aynı kampanya vardı. 5 sene hiç soğan patatesten konuşulmadı yine seçim dönemi geldi yine konuşulmaya başlandı. Milletimiz enflasyon düşer bu fiyatlar düşer ama ülkenin bekası güvenliği çok önemli diyor. CHP'li arkadaşlarımdan da telefon alıyoruz. CHP'de görev yapmış biri. 'Biz Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Bu sağ sol meselesi değil. İsim vermiyim. Vatan meselesi' dedi. Muhalefet ne diyor? YPG terör örgütü değildir diyor. ABD'de resmi kayıtlarında YPG, PKK'nın uzantısıdır. Kılıçdaroğlu 'Oradan çekileceğiz' diyor. Bizim buralardan çekilmemiz demek terör tehdidin sınırımıza ve göç dalgasının da kapımıza dayanması demektir. Rejimin buraları yönetme kabiliyeti yok. Biz niye orada bedel ödüyoruz? Suriyeliler dönsün ve terör örgütünü sınırımızda diye. Oradan çok fazla saldırı geldi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. BM'nin 51. maddesinden kaynaklanan haklarımı kullanıyorum. Suriye'ye kalıcı barışı nasıl getireceğiz? Bizim orayı terör örgütlerine bırakmamız mümkün değil. Ön şartsız görüşüyoruz. İlk kez bakanlar düzeyinde görüşeceğiz. Belki basın toplantısı belki de ortak açıklama yaparız. Attığımız her adım ülkemizin güvenliği ve refahı içindir.

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SUDAN'DA YAŞANANLAR

Bir yerde arabulucu olmak istiyorsanız önce güvenilir olmanız lazım. Onun için de ilkeli, tarafsız olmanız lazım. Objektif, doğruya doğru yanlışa yanlış demeniz lazım ve bunu yapacak gücünüz de olmanız lazım. Biz şimdi arabulucular yetiştiriyoruz. Arabuluculukta markayız. Bir çok ülkede de yapıyoruz bunu. Kolombiya'da da yaptık bunu. Bunların hepsi güvendir. Hem Somalili hem de Somali bize güveniyorsa bu boşuna değildir. Biz 22 ülkenin vatandaşlarını Sudan'dan da tahliye ettik. Burada Afganistan da var Almanya'da var Azerbaycanlı kardeşlerimiz de var Birleşik Krallık var, Pakistan var, Mısır var, Uygur Türkileri de var, Suriyeli de var bir kaç tane. Avrupa ülkeleri de var Afrika ülkeleri de var. 22 ülkeden biz 298 kişiyi de vatandaşlarımızla birlikte tahliye ettik toplamda 2061 kişiyi burnu kanamadan çok şükür hem Etiyopya, hem Mısır, hem de Suudi Arabistan üzerinden getirdik. Zor şartlardı ama yaptık. Şu anda çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar devam ederse büyükelçiliğimizi de taşıyacağız. Bizim büyükelçiliklerin olduğu yerlerde şiddetli çatışmalar oluyor. Arkadaşlarımızın hareket kabiliyetinin olması lazım. Yine dönmek isteyen vatandaşlarımız olur yine uçak göndeririz ya da Cidde'ye geçiririz. Sorun çözülmesi için biz Etiyopya ve Afrika Birliği ile çalışıyoruz. Bakan yardımcımız Burak Akçapar'ı arabuluculukta uzmandır. Kendisini gönderdik Etiyopyalılar da davet etti. Orada Afrika Birliği, Etiyopya Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler oldu. Oradan da Sudanlılarla da temasa geçildi. Şimdi dörtlü bir görüşme durumu var. Önümüzdeki süreçte şartlar olgunlaşırsa bunu daha üst seviyeye çıkartacağız.

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ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER

Çok tutarsızlık var. Bazen bakıyorsunuz hiç beklenmedik bir açıklama ertesi gün bir bakıyorsunuz başka bir adım. Azerbaycan samimi. Madem barış istiyorsunuz Karabağ'a neden kaçak yollardan silah gönderiyorsunuz? Rusya rahatsız. ABD de rahatsız. Herkes görüyor. İstediğimiz samimiyeti görmüyoruz. Üçlü bir şekilde Azerbaycan Ermenistan Türkiye bizim belli konularda işbirliği yapmamız hepimizin yararınadır ama en çok Ermenistan'ın yararınadır. Geldiler depremde yardım ettiler, dışişleri bakanı geldi teşekkür ettik. Ama şimdi siz benim diplomatlarımı şehit eden teröristlerin anıtını dikerseniz ben bunu kabul edebilir miyim?

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TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya -Ukrayna savaşıyla ilgili attığımız adımların hepsi bir macera. Antalya'dan yapılan toplantı, Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da heyetlerle bir araya gelmesi, tahıl anlaşması, esir takası... Bu tahıl anlaşması dünyadaki her bir haneye katkı sağladı. Dünya gıda fiyat endeksi yüzde 9 düştü, bu basit bir olay değil. Süre uzamazsa tekrar kriz olur. Cumhurbaşkanımız o gün Özbekistan'a gidiyordu bu savaşın sona ermesi için programını biraz geciktirdi önce heyetleri kabul etti sonrasında yola çıktı. Yine tahıl anlaşması her seferinde uzatılması, esir takası işin içine başka şeyler giriyor. Hepsi kendi başına macera demeyelim de çok ilginç olayların yaşandığı belki bunların hepsini anlatmamız mümkün değil.

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"HÜDA PAR İLE HDP'Yİ DEĞİL CHP'Yİ KIYASLAMAK LAZIM"

Bat karşıtı değilim. Hiçbir tarafın hayranı da değilim. Ben ülkemin menfaatlerine bakarım. Batı hep yönetmek ister. Çıkarları için yönetmek ister. Başka bir tabirle kullanmak ister. Hep yukardan bakarlar, fırsat bulurlarsa da aşağılarlar. Ders vermeyi de seviyorlar. Türkiye'ye artık böyle davranmıyorlar. Biz de aşağılık kompleksi de kibir de yok. Muhalefeti dizayn ediyorlar. Neden? Erdoğan'ı ancak böyle yeneriz diye. İşin içinde FETÖ ve PKK da var. Biz böyle deyince siz de HÜDA Par var diyorlar. Çıktı bizim 'Hizbullah'la uzaktan yakından ilişkim yok. Varsa deliliniz ortaya koyun' dedi. HÜDA Par ile HDP'yi değil CHP'yi kıyaslamak lazım. CHP'nin Van mitinginde kimin bayrakları var? Yeşil Sol Parti'nin bayrakları ve PKK'nın paçavraları vardı. HÜDA Par mitinglerinde 'Öcalan'a özgürlük, dişe diş kana kan' sloganları var mı, yok. CHP'nin mitinglerinde var. Kimden intikam alıyorsun? Bunlar 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz diyorlar. Sırrı Sakık daha önce ne dedi 'Kapalı kapılar arkasında konuşulanları herkesin bilmesi lazım açıklayın' dedi, 'Mustafa Kemal'in itleri' dedi. Sonuç itibari ile bunların batılıların her yerdeki anlayışı budur.