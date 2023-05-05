Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki petrolü vatandaşa en uygun şartlarda vereceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs akşamı inşallah balkondan sesleniyor muyuz? 14 Mayıs'a gümbür gümbür yürüyor muyuz? Tüm Vanlı kardeşlerim bir araya gelip birlikte yürüdüler.

Sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 1 yıllık hasretin ardından bugün Van'dayız.

Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Van depremini hatırlayın. O günkü belediye başkanı kimdi? Van'ı susuzluğa mahkum etti mi? Biz Van'ın susuzluğunu giderdik. Edremit'i Edremit biz yaptık, Erciş'i Erciş biz yaptık. Nerede belediye? Belediye başkanı niye görevini yapmadı? Hani bunlar Kürt kardeşlerimi seviyordu. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Sadece Allah için seviyoruz.

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"BUNLARIN KÜRTLÜKLE ALAKASI YOK"

Gabar artık terör ile değil petrol rezervi ile anılacak. Yıllarca bu petrol kuyularını betonladılar. Şimdi biz açtık. Aynı Karadeniz'deki doğal gaz gibi açtık. 14 Mayıs akşamı hep birlikte bir başka güleceğiz. Yıllarca sizin ve evlatlarınızın geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların kimin arkasına takıldığını biliyorsunuz. 15,16 yaşındaki çocuklarımızı Kandil'e kimler kaçırdı? Bunlar ne diyor, biz Kürdüz diyor. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor. 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Her türlü suçunu işleyen şimdi CHP'ye payanda oldu. CHP mitin yapabilir miydi gelip burada. CHP'ye desteklerini utanmadan dişe diş kana kan diyerek ilan edenler Vanlı olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için karşınıza geldiklerinde bunun hesabını sormayacak mısınız?

2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeni baştan inşa ettik mi? TOKİ eli ile 24 bin konutu ile bitirip sahiplerine verdik. Bir de CHP'lilere sormak lazım, siz Van'a ne kazandırdınız?

VAN'A 96 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

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21 yılda 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Bu hizmet ve eserlerin sürmesi için hazır mısınız? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Sandıkları 14 Mayıs'ta patlatıyor muyuz?

Yüreğimizdeki muhabbetle heybemizdeki projelerle geldik. Bir de onlara sorun, ne getirdiniz diye sorun. CHP'sine, HDP'sine sorun. Hiçbir şey getirdikleri yok hiçbir zaman da getirmeyecekler. Çünkü biz evlatlarımızı PKK, FETÖ terör örgütlerine, LGBT denen sapkınlara teslim etmenin hesabını değil, aile yapımızın güçlendirmenin hesabını yapıyoruz. CHP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi? O yanlarında da yavrucuklar var onlar biz LGBT'ci değiliz diyebiliyor mu? AK Parti'nin kitabında LGBT yok, MHP'de yok. Cumhur İttifakı'nda asla böyle bir şey yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesine asla müsaade etmiyoruz.

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BU MASA MÜZAKERE MASASI OLMAKTAN ÇIKTI

İşte masa bu masanın etrafındaki çapı, niyeti bu. Bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Savaş Ay sağ olsa da onun yaptıklarını anlatsa. Şimdi hastanelerimiz nasıl, pırıl pırıl. Şimdi buraya bir hastane daha geliyor. Bu masa çocukların yürümeye yeni başladığında kullandığı masaya benzedi. Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta video çekmek, kalp yapmak. Baş belirsiz, meydan ıssız diye bir söz var ya tam da öyle bir durum var. İpin ucu başkalarının elinde olunca bunlar sürekli bir tarafa savruluyorlar.

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UZATTIĞIMIZ ELİ ISIRANLAR BUNLAR DEĞİL MİYDİ?

Elbette masada ne yaptığını bilenler de yok değil. Mesela bölücü örgütün ele başları ve onların siyasi uzantıları. Hatırlayınız çözüm sürecinde her türlü riski alarak ülkemizin 40 yıllık terör sorununu bitirmek istediğimizde uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi? Benim Kürt kardeşlerimin kanını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi? Bu acıların neresinde Kürt kardeşlerim var. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her biri tarihinin en güvenli dönemini yaşarken Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime ne faydası var? attığımız adımlara çelme takmanın kime ne faydası var? Birileri kandan kaostan beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var.

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Van'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağından hiç şüphem yok. Demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla aradaki farkı kapatınca bunları bir telaş kapladı. Finansal tuzaklarla ekonomimizi hedef aldılar. Tüm bu saldırıları akamete uğrattık. Türkiye Yüzyılı'na hazırlık yaptık.

GABAR'DAN ÇIKAN PETROLÜ UYGUN FİYATLA VERECEĞİZ

Bugün bu alanda resmi olarak aldığım rakam 50 bin Vanlı kardeşim alanda. Bu bir şeyi gösteriyor, demek ki 9 gün sonra sandıkları benim Vanlı kardeşlerim patlatacak. İşte bu başarılar birilerinin kabusu oldu. Okul yaparız, üniversite açarız eğitimi ayağa düşürdünüz derler. Hastane açarız, kovid'in üstesinden geliriz milleti hasta ettiniz derler. Köprü yaparız millet bunları mı yiyecek derlet. Karadeniz'de gaz, Gabar'da petrol buluruz milleti kandırıyorsunuz, derler. Gabar'daki petrolü de vatandaşımıza uygun fiyatla vereceğiz. Yerli otomobili yaparız nerede fabrika derler. İşte Gemlik'te fabrika, neden gitmiyorsun Kılıçdaroğlu, Meral Hanım neden gitmiyorsun? Yardım alan insanları makarnacı diye aşağılarlar. Dış politikalara milletimize gurur kazandırırız, gidip bizi şikayet ederler. Bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek.

S400'LERİ DEPOYA ALACAĞIZ DİYOR, MİLLETİM BUNA MÜSAADE ETMEZ

Atıyorlar, tutuyorlar, dillerinin ucuna ne geliyorsa söylüyorsa. Vaatlerinin hepsi yalan. Son mahalli seçimlerde her şeyi bedava yapacaklarının sözünü vermişlerdi. İstanbul'a uğradığı yok, bol bol Bodrum'a gidiyor. Ben İBB başkanlığını CHP'den almıştım. İstanbul çöp, çukur, çamurdur. İstanbul'u İstanbul ben yaptım. Teslim aldıkları projeleri sürdüremediler. Bu millete hizmet etmek nasip meselesidir. Bunlar nasipsiz, bunlar tembel. Önlerine 5 koyun katsanız akşamına kaybedip gelirler. Ülkenin başına gelseler işçi emekli ay sonunda maaşını alıp alamayacağını bilemeyecek. Yeni bir şey yapamayacakları gibi kendilerine bıraktıklarımıza da sahip çıkamayacaklar. Bunlara verilen görev de bu Karadeniz gazını kapatmak Gabar petrolüne beton dökmek, Togg'u kapatmak. Şimdi çıkmış ne diyor, S400'leri depoya alacağız diyor. Bunu kim diyor, Bay bay kemal. Millet buna asla müsaade etmeyecektir. Köprüleri otoyolları işlemez hale getireceklermiş, teknoloji girişimlerimize kilit vuracaklarmış. Yıllar boyu hazırlığını yapıp son aşamaya getirdiğimiz işleri millete proje diye yutturmaya kalkıyorlar.

Biz Atatürk havalimanını Teknofest'le gurur haline getiriyoruz. Onlar ise ABD'li şirketlere peşkeş çekeceklermiş. Biz milletimizin takdirine güveniyoruz. Yeni dönemde mevcut kazanımlarımızın üzerine oturup kalmayacağız.

Ülkemizi eski yokluk günlerine döndürmek isteyenlere bu meydanı bırakmayacağız. LGBT ile evlatlarımızın geleceğine göz dikenlere müsaade etmeyeceğiz. Benim Vanlı kardeşimden LGBT'ci olur mu? Bizde aile kutsaldır.

Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu, yani kaleyi kadınlar fetheder kadınlar. Bizleri takip eden tüm kardeşlerime sesleniyorum; seçim günü hala tereddütte olan bir arkadaşınıza dostunuza ulaşmanızı, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu onlara anlatmanızı ve oyunu kazanmanızı istiyorum. Bunu başardığınızda sandıklar patlayacak.