Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Şu anda havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Evliyaları, şehitleri, aşıklarıyla kültür şehri Erzurum. Buradan sizlerin vasıtasıyla Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'a, Erzincan'a selamlarımı gönderiyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra buraya teşekkür için tekrar geleceğim. 21 yıldır yoldaşım olan Erzurum'a tekrar teşekkür ediyorum. Biz Erzurum'u severiz. Biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. 2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık. Safları sağlam ve güçlü tuttuk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz.

"14 MAYIS'TA MİLLETİ TEHDİT EDEN YABANCI DERGİLER DIŞINDA KİMSE KARALAR BAĞLAMAYACAK"



14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Baronların uzantısı olan HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz? Pensilvanya'daki hain dışında kimse üzülmeyecek. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 81 vilayetiyle Tüm Türkiye kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sunni kadar Aleviler de kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk milleti sevinmeyecek. Bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. 14 Mayıs sabahı seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Kandil'dekinin bayrağı var mı, onun paçavrası var. Kitapsızlara 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz. Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, Kandil'dekiler hain. Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını kaçıran hainler. Gece gündüz çok çalışmaya var mıyız? Hiçbir anımızı boşa geçirmeyeceğiz.

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"Erzurum GÖNLÜMÜZÜN TACIDIR"



14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Erzurum kimine göre Irak'tır, kimine göre soğuktur. Erzurum kimileri için ancak seçimden seçime hazırlanan haritadaki yeri sandık ufukta görülünce bulunan bir şehirdir. Bizim için gönlümüzün tacıdır. Biz Erzurum'un kapısını sadece seçim döneminde çalanlardan değiliz. Birileri sağda solda gezerken biz dadaşların misafiri olduk. Sadece cumhurbaşkanlığı dönemimizde 10 kez Erzurum'a geldik. Biz bu şehri ve insanlarını Allah için çok seviyoruz. Laf değil icraat üretiyoruz.