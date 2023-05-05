Bakan Nebati: Dövizde ralli olması söz konusu değil

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emekli, memur için zam sinyali verdi. Bakan Nebati, NTV'de soruları yanıtladı. Enflasyondaki düşüşün hissedilir şekilde görüleceğini belirten Nebati, dövizde rallinin söz konusu olmadığını, çift kurun seçim sonrası dengeye oturacağını söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Geçen yıl enflasyonla ilgili sohbetlerimizde Aralık ayında baz etkisiyle düşmenin başlayacağı, düşmenin sürekli hale geleceğini ifade etmiştik. Öngörülerimiz bir bir gerçekleşiyor. Salgın, savaş dünyada emtia fiyatlarının katlamalı şekilde artmasına ve dünyanın tamamında enflasyonist baskı oluşturmaya sebep oldu. Bütün bunlar özellikle salgın döneminde vatandaşlarımıza biz salgının etkilerini hissettirmemek için ciddi sübvansiyonlarda bulunmuştuk. Enflasyonu vatandaşımız çok ağır bir şekilde hissetmişti. Dünya fiyatları özellikle enerji fiyatlarının düşmeye başlaması, sakinleşmesi, döviz kurlarındaki oynaklığın kabul edilebilir sınırlar içinde olması ve öngörülebilirliğin sağlanmasıyla bütüncül politikayla Aralık ayından itibaren enflasyonun düşmesi başladı.

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"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN ETKİSİNİ HİSSEDİLİR ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ"

Ekiplerimiz sürekli sahada günlük verileri derliyorlar. Bu veriler Merkez Bankası'nın beklentileri ve çalışmalarıyla bir takım projeksiyonlar çiziyoruz. 45'in altında bekliyorduk, 44'ün altında gelmesi bizim için pozitif bir sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti. Ekim ayından itibaren başlayıp hızlı şekilde indirimlerin gaz ve elektrik olarak verilmiş olması bu baskıyı azalttı. 30 liraya çıkan motorin 20 liranın altında. Benzin 27 liraya kadar çıkmıştı, şimdi 20 liralar seviyesinde. Dolayısıyla geçen yılla bu yıl arasında motorindeki indirim 3'te 1'i buldu. Üretici açısından motorin, gübre, lojistik maliyetler düştü. Bunun etkisini hissedilir şekilde göreceğiz. Enerji yoğun çalışanların da maliyeti aşağı yönlü oldu.

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OVP'deki hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Depremle ilgili enflasyonun etkisinin sınırlı kalacağını gördük. Büyüme hedefini 5'ten 5,5'e çektik. Güncellemeler etkinin ilk çeyrekte olduğunu ondan sonra toparlandığını görebiliyoruz. TOKİ'nin hızlı şekilde piyasaya girmiş olması yılın ikinci yarısında büyümeye olumlu katkı sağlayacaktır.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI

Geçen yıl sadece asgari ücrete yüzde 100 artış, memur ve emeklilere de yüzde 85 artışla geçtik. Asgari ücretle ilgili artışı 8500 liranın üstüne getirmemiz, emekli maaşını artırmamız ve memur maaşını artırmamız rahatlattı. Kira artışı, deprem gibi konular artışa sebep oldu. En düşük emekli maaşı alanların maaşı 5500 liradan 7500 liraya çıkardık. Haklı tepki geldi, prim ödeyerek 7500 lira ve üzerinde alanların bu imkandan yararlanması lazım denildi. Bunla ilgili çalışmalar yapıyoruz, bunun düzenlenmesi için Meclis'in açıklaması gerekiyor. Temmuz ayında 6 puanlık fark var, artı enflasyon farkı olacak. Emeklilere yeterli rakama ulaşmayacaksa Çalışma Bakanlığımızla çalışma sürdürüyoruz. Bütçe disiplininde taviz vermeden bu kaynağı oluşturacağız.

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"SERBEST PİYASAYLA TCMB ARASINDA MAKAS OLSA DA, SEÇİM SONRASINDA BUNU DA TOPARLAYACAĞIZ"

Türkiye Ekonomi Modeli özgün bir modeldir. Türkiye'nin şartları ve vizyonuyla ilintili bir model olarak tasarlandı. Çok da tartışıldı. Türkiye Ekonomi Modeli oluşturulurken bazı handikapların olabileceği çok açıktı. Enerji fiyatlarındaki sıçrayış, gaz fiyatları şu anda salgın öncesindeki fiyatların 3 kat üstünde. Türkiye savaşa rağmen turizmde patlama yaptı. Salgın öncesindeki rakamlara ulaşarak bu konuda başarı elde etmiş oldu. Cari açığı geçen yıl turizm finanse etti. KKM geçici olarak oluşturulmuştu. 2,2 trilyonu geçen 100 milyar doları aşan tutarda, dövize olan gidişi kesin şekilde durduran başarı olarak ortaya çıkabilir. Herkes dövize bakıyor. En başarılı olduğumuz nokta. Öngörülebilirliğin arttığı nokta. Serbest piyasayla TCMB arasında makas olsa da, seçim sonrasında bunu da toparlayacağız.

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"SEÇİM SONRASI KURLAR DENGEYE GELECEK"

Türkiye serbest kambiyo rejimine tabi, taviz vermeyen bir ülke. Döviz kurlarındaki rallinin tekrar olacağı fısıltıları spekülatif bir yaklaşım. Seçim sonrasında kurların dengeye geleceğini söylüyorum, bir ralli olması söz konusu değil. KKM 2,2 trilyon liraya gelip 100 milyar lirayı da aştı. Şu anda birtakım tedbirlerden dolayı sıkıntıları duyuyorum ama bunlar geçici. Piyasanın kendi gerçeklikleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağladık.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'NİN SAHİBİ CUMHURBAŞKANIMIZ"

Türkiye Ekonomi Modeli'nin uygulayıcısı Nureddin Nebati. Bu modelin sahibi biz olsak da bunun gerçek sahibi Cumhurbaşkanımız olduğunu tüm piyasanın bilmesi lazım. Biz inanarak yapıyoruz, sahiplenen Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın seçimden sonra kalacağı netleşti benim açımdan. Cumhurbaşkanımızın seçimden sonra yeni politikalara gideceğine ilişkin beklenti yok. Birilerinin bize dayatıp faiz oranı görmeyi hayal ediyorsa bunun gerçekleşmeyeceğini açıkça ifade edeyim.

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Başka hükümet gelirse, bu politikalardan geri dönüş anlamına gelmez. Yılbaşından itibaren diyorum ki, faizleri artıracak mısınız? Bu politikalardan vazgeçecek misiniz? Muhalif tarafta parlatmaya çalıştıkları her kim varsa çıkıp da faizi artıracağım diyemez. Bu hayallerinin gerçekleşme ihtimali negatife düşer. Ortodoks politikalara dönüşün Türkçesi faiz artışı yapmaksa 165 ülkenin büyük kısmının manşet faizin altında faiz uyguladığını biliyoruz. ABD'de bankaların battığını biliyoruz.

"KKM GEÇİCİ OLARAK GETİRİLDİ"

KKM geçici olarak getirildi ve bu yılın sonuna kadar uygulanıyor. Türkiye'deki vatandaşlar tarafından o kadar kabul edilen araca dönüştü ki, bu yıl bundan çıkma senaryoları olmaz. Seçime giderken çok zorlandık. Seçim sonrası 5 yıl gibi soluklanmada temel düzenlemeler yapılarak çıkış senaryosu ortaya konabilir.

Türkiye ekonomisi çok dinamik ve dinamizm de güncellemeyi gerektirecek kadar güçlü. Yılbaşına girerken EYT'nin de memur maaşlarının da ödemelerin tamamını kasada hazır tutmuştuk. Dolayısıyla deprem sabahında Cumhurbaşkanımıza 100 milyar liralık kaynağı oluşturduk diyebildik. O kadar güçlü kasa koyduk ki, aynı zamanda vaat edilen birçok şeyin tamamının hazır olarak kasada olduğunu bilerek çok rahat hareket ettik. Bütçede değişim elbette ihtiyaç hasıl olursa atılır. Dinamik bir ülkede eğer güncelleme yapılması gerekiyorsa bu yapılabilir, Türkiye ekonomisi bunu yapacak güçtedir.