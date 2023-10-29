Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet'in 100. Yıl hitabını yapıyor

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



İnsanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanından cumhuriyet bayramı sevincimizi paylaşan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına yelken açıyor.

Bu vesileyle bin yıldır mübarek vatan topraklarının müdafasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi, meclisimizin ve ordumun tüm kahramanlarını şükranlara yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize muvafakattiyet diliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Bugün 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, ulu bir çınar gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir.

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"CUMHURİYETİMİZ BİZİM İÇİN İLHAM KAYNAĞIDIR"



Güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz. Aziz milletim, geçmişten sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet de alırız. Cumhuriyetimiz bizim için ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal Kurucusu olduğu Cumhuriyeti bakın nasıl anlatıyor, 'Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık'. Gazi'nin dediği gibi, Cumhuriyet binlerce vatan evladının canı kanı ve fedakarlığı üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz, istiklaline kastedenlere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış ve ardından Cumhuriyeti kurmuştur.

"TÜRKİYE KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"



Gazi'nin ifadesiyle, 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaktır.' Cumhuriyet tam manasıyla bu vasfını bizim dönemimizde kazanmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Gazi'nin arzu ettiği biçimde kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir. Bu tavrımızı daha önce Kore, Kıbrıs, Irak, Libya, Yemen ve son olarak Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin 'Kimse el süremez' dediği Gazze ve Filistin için Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz. Dün 1,5 milyonu aşkın insanın katılımıyla gerçekleşen Filistin mitingi bunun bir parçasıydı. Tarih şuuru olmanın Gazi'nin mücadelesini bilmeyen birileri farklı niyetler arasa da biz dün sadece Filistin ile dayanışmamızı göstermekle kalmadık. Bu mitingle gönül coğrafyamızın tamamına teşmil ettiğimiz istikbalimizi koruma kararlığımızı bir kez daha tüm dünyaya duyurduk.