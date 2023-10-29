Cumhuriyet'in ilk kadın generali Özlem Yılmaz, CNN TÜRK'e konuştu

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29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ve bugün de Cumhuriyetin 100. yılı kutlanıyor. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Yılmaz, CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Personel Merkez Daire Başkanı Özlem Yılmaz, 29 Ekim Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüce milletimizin kahramanlığı ile kurulan Cumhuriyeti'mizin 100. yılının gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Başta bize Cumhuriyet'i armağana eden Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

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Ulu önder Atatürk, ülke kalkınmasının kadınıyla, erkeğiyle birlikte omuz omuza çalışıldığı zaman istenilen seviyeye ulaşılacağına inanmış ve birçok reformu hayata geçirerek Türk kadınına yeni bir bakış açısı ve yeni haklar kazandırmıştır. Tarihimiz boyunca kadınlar sosyal hayatın içinde yer almıştır. Kimi zaman evlatlarını yetiştiren bir anne, kimi zaman öğretmen, kimi zaman ise asker olarak yüce milletin emrinde olarak görev yapmıştır. Bugün kadınlarımızı vali, asker, pilot, sporcu olarak görebiliyorsak bu Cumhuriyet'in bir kazanımıdır.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sayın İçişleri Bakanı'mıza ve Jandarma Genel Komutanı'mıza, cumhuriyetin 100. yılında bana, aileme ve ülkeme bu gururu yaşattıkları için teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum.

BU TARİHİ GÖREV VE SORUMLULUĞU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİM



Türkiye'nin ilk kadın generali olarak daha büyük ve sorumluluk üstlenmiş olduğumun farkındayım. Bundan çok mutluyum. Bu tarihi görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Yüce milletimizin yanımda olduğunu biliyor ve bundan güç alıyorum.

Kadın subay olmanın da kendine has zorlukları var. En büyük motivasyonum mesleğime bağlılığım oldu. Tüm komutan ve silah arkadaşlarımın desteği ile zorlukların üstesinden geldim

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ANE OLMAM GÖREVİME KATKI SAĞLADI

Kadın ve çocuklarla ilgili olaylarda anne olmanın verdiği hissiyat, empati motivasyonumu artırdı. Anne olmamın görevime katkı sağladığını düşünüyorum

Ülkemizin yerli ve milli değerlerimiz sayesinde ulaştığı güç profilinin artmasını, her alanda başarıya imza atarak kendinden söz ettirmeye devam ettirmesini temenni ediyorum.

ATATÜRK İLE AYNI MESLEĞİ YAPMAK ONUR VERİCİ

Atatürk ile aynı mesleği yapmak büyük onur ve gurur verici. Bunu tarif etmek imkânsızdır. Ona layık olmak için daha çok çalışmam gerektiğini düşünüyorum.