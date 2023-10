Tüm yurtta 100. yılda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Haberin Devamı

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları İzmir Valiliği'nde yapılan tebrikat töreniyle başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda resmi kutlama töreni yapıldı. Vali Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören aracıyla kutlamaya gelen vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları okundu.

'ATATÜRK CANINI HİÇE SAYIP SAMSUN'A ÇIKTI'

Vali Elban, törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyete giden yolda uzun zamandan beri zor şartlar altında yaşayan millet, maalesef son birkaç yüzyıl içerisinde sürekli kayıplar vermiş, sürekli sıkıntılar çekmiş ama ülkenin her geçen gün bir parçasını maalesef kaybetmiş.

Ve nihayet artık tarihler 1912'ye geldiğinde tüm düşman kuvvetleri el birliğiyle artık bu milleti yok etmek üzere seferber oldular. Balkanlar, Trablusgarp, ardından Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte bu millet başarılı çıkmasına rağmen büyük de kayıplara uğramıştır. Ve milletin bu durumunu fırsat bilen düşman kuvvetleri artık son bir hamleyle bu milleti yok etmek, Anadolu'dan söküp atmak için son bir hamleyle Anadolu'yu dört bir yandan kuşattılar" dedi.

'KAHRAMANCA DİRENİŞ GÖSTERDİ'

Düşmanların kuşatmayla hedeflerinin bu milleti topyekun yok etmek olduğunu ifade eden Vali Elban, "Anadolu'nun dört bir yanında başlayan bu kuşatma, işgal ve mezalimlere büyük Türk milleti her ilde, her ilçede, her köyde kahramanca direnişler gösterdi. Ama bu direnişlerin derli toplu bir bütün halinde verilmesi durumunda ancak başarı gelecekti. Aksi takdirde bu millet maalesef yok olmayla karşı karşıya kalacaktı.

Bunu fark eden Aziz Atatürk, makamını, mevkisini, rütbesini ama her şeyden önemlisi canını hiçe sayarak 19 Mayıs günü bu vazifeye atılmak için Samsun'a çıktı. Tüm tehlikelere rağmen bu hareketi örgütledi ve bunun sonunda da verilen yaklaşık iki yıldan fazla verilen mücadeleden sonra içinde bulunduğumuz bu şehirde en son düşman da denize dökülerek 9 Eylül'de ülke kurtarıldı. Düşmanların bilmediği bir şey vardı. O da bu milletin vatan ve devlet söz konusu olduğunda canını seve seve vereceği gerçeğini bilmiyorlardı" diye konuştu.

TOGG KONVOYU İSTANBUL'DA

TOGG kullanıcıları, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Anadolu Yakasına geçiş yaptı. Türkiye'nin farklı illerinden de tören için İstanbul'a gelenler oldu.

‘KOCA YUSUF’LARDAN SELAMLAMA UÇUŞU

Kayseri'de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde birçok başarılı operasyonda ve deprem bölgelerinde önemli görevlerde bulunan ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen ‘A400M’ nakliye uçaklarının Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı selamlama uçuşu, kutlamalara gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Vatandaşlar, cep telefonları kameraları ile Cumhuriyet Meydanı üzerinde alçak uçuş yapan A400M nakliye uçaklarının uçuşunu kayda aldı.

100’ÜNCÜ YILI SU ALTINDA BAYRAK AÇARAK KUTLADILAR

Özel bir sualtı spor kulübü üyesi dalgıçlar, Çınarcık ilçesinden denize dalarak, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı. 'Derinlere Saygı Dalışı'nı, su altı kamerasıyla kaydeden dalgıçlar, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en özel şekilde kutladık. Türk bayrağımız, Çınarcık denizlerimizin altında dalgalandırdık. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahme ve minnetle anıyoruz” açıklamasında bulundu.

400 METRELİK BAYRAK İLE YÜRÜDÜLER

Yalova’nın Altınova ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise 400 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Bando Takımı eşliğinde, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş, 7’den 70’e yüzlerce kişinin katılımıyla, kaymakamlık binası önüne kadar sürdü.

KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 100. YIL KONVOYU



İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100 klasik otomobilden oluşan 'Cumhuriyetimizi 100. Yılı' konvoyu yola çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobillerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Konvoy, Bağdat Caddesi'nden Kadıköy istikametine ilerledi. Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı. Klasik otomobilcilerin konvoyu Kızıltoprak'ta sona erdi.

"HER YIL OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BURADAYIZ"

Klasik aracıyla konvoya katılan Serkan Okay "Cumhuriyetimizin 100.yılını büyük bir coşkuyla 100 klasik araçla konvoy oluşturuyoruz. Milli mücadele ruhunun taçlandığı bir gün Cumhuriyet. Bu anlamda Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnet ile anıyoruz. Bugünü bize hediye etti. Bizde bu coşkuyu bu gururu gelecek nesillere taşımak adına her yıl olduğu gibi bugünde buradayız" diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla turizm kenti Antalya'da havada, karada ve denizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 4 adet F-16 savaş uçağı Konyaaltı Sahili ve falezler üzerinde uçarak özel bir şov gerçekleştirdi. Erken saatlerde binlerce vatandaş, sahile inen varyantta yerini alıp uçakları bekledi.

Van'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Jandarma ve polis ekiplerinin tören geçidi alkış topladı.

Erzurum ve Iğdır'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı törenlerle kutlandı. Erzurum'daki geçit töreninde, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg büyük ilgi gördü.

BUZ PİSTİNDE KUTLAMA



Ayrıca Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Erzurum'daki buz pateni salonunda kutlama düzenledi. Buz pateni ve sürat pateni sporcuları, buz üstünde Türk bayrağı açtı. Türk bayrağıyla pisti turlayan sporculara Buz Pateni Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Duygu Belir ile sürat pateni antrenörü eşi Adem Belir, kucaklarında 8 aylık Asela ile katıldı. Buz pateni salonunda gösteri yapan sporcular, marşlar eşliğinde yaptıkları gösterinin ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Sporculara Buz Pateni Federasyonu Yöneticileri Naci Korucu, Zekeriya Deniz, Köksal Kaçmaz, Özcan Işık ve aileleri de eşlik etti.