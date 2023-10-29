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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#100Yıl#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 11:06

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Başkent Ankara'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Erdoğan, Anıtkabir Özel defterine "Aziz Atatürk, 21 yıllık iktidarımızda emanetinize sahip çıkmaya çalıştık. En büyük yatırım hamlelerinde bulunarak Cumhuriyet'imizin 2. asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracağız. Cumhuriyet'imiz, hiç olmadığı kadar güvendedir." yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkânı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'de düzenlenen programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir

Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir

Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere yazdığı metni okudu.

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Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

CUMHURİYET'İMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜVENDE

Aziz Atatürk, milletçe en büyük eserim dediğiniz Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın gurunu yaşıyoruz. Zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize hizmet ile geçen 21 yıllık iktidarımızda emanetinize sahip çıkmaya çalıştık. En büyük yatırım hamlelerinde bulunarak Cumhuriyet'imizin 2. asrını Türkiye yüzyılı ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir


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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#100Yıl#ANKARA

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