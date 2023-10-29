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100 savaş gemisi hazır! Türk donanma tarihinin en büyük geçit töreni olacak

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#TCG Anadolu#Türk Donanması#Cumhuriyet
100 savaş gemisi hazır Türk donanma tarihinin en büyük geçit töreni olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 14:24

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidi için hazırlıklarını tamamladı. TCG Anadolu'nun rehberliğinde 100 geminin yanı sıra F-16 ve F4E uçakları ve helikopterlerin eşlik edeceği resmi geçide 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personel katılacak.

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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek resmi geçit öncesinde, Sarayburnu'nda demirli olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu'da basın brifingi düzenlendi.

Brifing, bu yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında amiralliğe terfi eden, TSK'nın ilk kadın amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat tarafından verildi.

Fırat, Türk donanma tarihinin en büyük resmi geçidinin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından komuta edileceğini söyleyen Fırat, gemilerin, töreni izleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a denizciliğe özgü "çimariva" selamında bulunacağını belirtti.

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100 savaş gemisi hazır Türk donanma tarihinin en büyük geçit töreni olacak

İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğinde 100 geminin yanı sıra F-16 ve F4E uçakları ve helikopterlerin eşlik edeceğini dile getiren Fırat, tören öncesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterilerinin de yapılacağını anlattı.

TCG Anadolu'nun mevkilenmesinin ardından gemilerin İstanbul Boğazı'nın güney girişine intikal edeceğini ifade eden Tuğamiral Fırat, resmi geçidin saat 17.00'de başlayacağını bildirdi.

Denizdeki resmi geçide 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personelin katılacağını belirten Fırat, TCG Anadolu'nun ardından ikinci geminin Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul olacağını söyledi.

Resmi geçitte fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltıların da görev alacağını ifade eden Fırat, tören geçişi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından 101 pare top atışı yapılacağını kaydetti.

100 savaş gemisi hazır Türk donanma tarihinin en büyük geçit töreni olacak

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Tuğamiral Gökçen Fırat, bilgilendirmesini şöyle sürdürdü:

"Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır.

Bu vesileyle bizlere Cumhuriyet'i armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikle diliyoruz."

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TCG ANADOLU'DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

Brifingin ardından TCG Anadolu'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirildi. Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının paylaşıldığı törende gemi personeli tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü Yıl Marşı da okundu.

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#TCG Anadolu#Türk Donanması#Cumhuriyet

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