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Son dakika... CNN TÜRK ilk kez görüntüledi: Gaz burada yakılacak... 'En önemli nokta hazır'

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Gaz#Filyos#Rezerv
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 13:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı müjdenin ardından CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Filyos'taki çalışmaları yerinde görüntüledi. Öztürk, doğal gazın işleneceği ve dağıtılacağı bölgede "Artık geri sayım başladı. Filyos'taki gaz işleme tesisinin en önemli noktası artık hazır diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde sonrası Filyos'taki çalışmaları yerinde görüntüledi ve doğal gazın işleneceği, dağıtılacağı noktadan özel bir yayın gerçekleştirdi.

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İşte Fulya Öztürk'ün doğal gazın merkezinden aktardıkları...

Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bu alan. Gazın Sakarya gaz sahasından buraya gelecek olan gazın yakılacağı test noktasını göstereceğiz size. Devasa bir nokta burası da. Tabii zor şartlar altında aslında yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Son dakika... CNN TÜRK ilk kez görüntüledi: Gaz burada yakılacak... En önemli nokta hazır

"İLK DEFA EKRANA GETİRECEĞİZ"

Arazi şartları zor. Her taraf gerçekten şu an çamur içinde. Bir yandan da zor bir nokta. Ve buradaki mühendisler, buradaki personeller gerçekten özveriyle çalışıyorlar. İlk defa ekrana getireceğiz bu noktayı.

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"EN ÖNEMLİ NOKTA ARTIK HAZIR"

Sakarya gaz sahasından gelecek olan gaz bu noktada yakılacak, test edilecek. Yani kısa bir zaman sonra buradan alevler yükselecek. Gazın yakılacağı yer böyle olacak. Artık geri sayım başladı. Filyos'taki gaz işleme tesisinin en önemli noktası artık hazır diyebiliriz.

Son dakika... CNN TÜRK ilk kez görüntüledi: Gaz burada yakılacak... En önemli nokta hazır

Gazın yakılacağı yer hakkında açıklamalarda bulunan Sakarya Gaz Sahası Saha Müdürü Murat Uçar da şu ifadeleri kullandı:

Burası bizim yüksek basıncı çoklu gaz yakma ünitesi. Ünitemizde Sakarya gaz sahası gemilerimizin keşfettiği ve sizin yakışlarını gördüğünüz gazı, kara tesisine getirdiğimizde ilk burada yakacağız ve şu gördüğünüz platform yaklaşık 2500 metrekare bir alana sahip. Yüksekliği 20 metre ve radyasyon barlı. Yani dışarı ısı geçemeyecek şekilde dizayn edilmiş. Bunlar şu uçlarından aynı evlerdeki ocak gibi düşünün. Buradan alevi yükselecek.

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Onu gördüğümüzde zaten kara tesisine gazı getirmiş olacağız. Aynı zamanda bu ünitenin bir işlevi de işletim sırasında emniyet sibobu anlamına geliyor. Yüksek bir gaz gelirse denizden, boru hatlarımızdan burada biz sibop mahiyetinde yakıyoruz. Sonra basınç üssüyle tekrardan sistemi devreye alıp milli şebekeye dağıtıyoruz.

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#Doğal Gaz#Filyos#Rezerv

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