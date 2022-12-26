EYT’de gözler Beştepe’de

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Yılın son kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak.

YAŞ SINIRI OLACAK MI

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Toplantıda başta EYT’ye yaş sınırı gelebileceğine dair tartışmalar, yaş sınırı, askerlik borçlanması olmak üzere son detaylar masada olacak.

Kabinede asgari ücrete yapılan zammın ardından 250 liralık işveren desteğinin detayları da ele alınacak. Desteğin verilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Kabinenin ardından kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

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FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Ekonomideki gelişmelerin ele alınacağı kabinede enflasyonla mücadele konusunda alınabilecek yeni önlemler de tartışılacak. Bu kapsamda asgari ücretin 8 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından fahiş fiyatla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar da konuşulacak. Yeni yılın son toplantısında binlerce kişinin şikayetine konu olan araç muayene ücretlerinin de konuşulması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinin artış oranının indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanın yetkisinin olduğunu söylemesinin ardından gözler indirime gidilip gidilmeyeceğine çevrilmişti.

KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME

Yunanistan’la yaşanan gerilimin yanı sıra yurtiçinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının da değerlendirileceği toplantıda kapsamlı bir yılsonu değerlendirmesi de yapılacak. Toplantıda alınan kararları Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.