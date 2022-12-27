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Son dakika... Bakan Dönmez tarih verdi! Türkiye kendi gazını ne zaman kullanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Dönmez#Doğal Gaz#Karadeniz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 10:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Dönmez "Ekiplerimiz son sürat iş planına uygun olarak çalışmalarını yapıyor. 2023 Mart ayında bu gazı insanımızla buluşturmak istiyoruz" dedi.

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Karadeniz'de dev doğal gaz sahasında yeni keşifler yapıldı ve Türkiye'nin doğal gaz rezervi 710 milyar metreküpe çıktı. 1 trilyon dolarlık değere ulaşan doğal gaz keşfi ile birlikte 2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz gazının ulusal sisteme bağlanması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki keşfe yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni sondajla birlikte rezervin 710 milyar metreküpe çıktığını ve gazın kara işleme tesisinin yüzde 85 oranında tamamlandığını söyledi.

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Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Karadeniz'deki çalışmaların sonucunda 710 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. 1 hafta önce basınımızın temsilcileri ile birlikte Filyos'ta proje hakkında değerlendirmeler yapmış olduk.

3 aşamadan oluşuyor çalışmalarımız. Deniz tabanında ciddi bir teknolojik olarak baktığımızda, sahada yoğun bir çalışma var. 50'yi aşkın gemiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Diğer yandan oradaki gazın karaya getirmek için 3 tane hattın çalışmaları yapılıyor. Glikol basan hattımız tamamlandı. Yine deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı tamamlandı. Bir taraftan da bu gazı işleyecek kara işleme tesisini %85 oranında tamamladık.

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Son dakika... Bakan Dönmez tarih verdi Türkiye kendi gazını ne zaman kullanacak

Bu üretilen gazı BOTAŞ'ın ana sistemine bağlayacak 36 km çalışma tamamlandı. Deniz tabanında bu güne kadar 10 kuyuyu açmış durumdayız. 2. fazda buraya 30 ilave kuyu açarak devam edeceğiz.

"3 SONDAJ GEMİSİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

8 bin kişilik yaklaşık çalışan bir arkadaş grubumuz var. 3 sondaj gemimiz çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar uzaktan kontrol edilecek. Zeki adını verdiğimiz yapı bu çalışmaları takip edecek ve operatörlere iletecek.

Son dakika... Bakan Dönmez tarih verdi Türkiye kendi gazını ne zaman kullanacak

"2023 MART AYINDA BU GAZI İNSANLARIMIZLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

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Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 2 aylık çalışma sonrası doğal gaz rezervi keşfetti. Orada 58 milyar metreküplük işlenecek doğal gaz bulduk. Çaycuma keşfi ile birlikte toplamda 710 milyar metreküplük rezerve imza atmış olduk. Ekiplerimiz son sürat iş planına uygun olarak çalışmalarını yapıyor. 2023 Mart ayında bu gazı insanımızla buluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin Yüzyılı inşallah enerjinin de yüzyılı olacak. Enerji bağımsızlığını elde etmek için de kendi kaynaklarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Son yıllarda arama faaliyetlerini artırdık biliyorsunuz. Petrol üretim seviyesini de artırarak günlük 65 bin varil seviyesine getirdik.

Özel sektörde üretilen petrol ile bu seviye şu an 80 bin varilde. Hedefimiz günlük 100 bin varile çıkarmak.

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#Fatih Dönmez#Doğal Gaz#Karadeniz

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