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Türkiye'nin yeni doğalgaz keşfi Yunanistan'da böyle yankılandı!

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#Türkiye#Yunanistan#Erdoğan
Türkiyenin yeni doğalgaz keşfi Yunanistanda böyle yankılandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 10:15

Müjdesini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği, Karadeniz'de keşfedilen 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi Yunanistan'da yankı uyandırdı. Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verdi.

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Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

MÜJDEYİ ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası merakla beklenen müjdesinin açıkladı ve "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar küplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'daki yeni keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı." dedi.

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YİNE İLK YUNANİSTAN'DA YANKILANDI

Değeri 1 trilyon dolara ulaşan doğal gaz keşfi, her zaman olduğu gibi yine ilk Yunanistan'da yankılandı. Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

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CNN Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdiği haberinde Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküp olduğunu ve ticari değerininse 1 trilyon olduğuna dikkat çekti.

Türkiyenin yeni doğalgaz keşfi Yunanistanda böyle yankılandı


TANEA'DAN KÖPRÜ VURGUSU

TaNea gazetesi ise rezervin büyüklüğünden daha çok Türkiye'nin amacına odaklanmıştı. Gazete Türkiye'nin amacının kendi enerji ihtiyacını karşılamak olduğunu vurguladığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Doğu ile Batı'yı sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizle değil, enerji köprülerimizle de birbirine bağlayacağız." sözünü ön plana çıkardı.

Türkiyenin yeni doğalgaz keşfi Yunanistanda böyle yankılandı

Ethnos gazetesi Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının meyvelerini verdiğini yazarken, Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr tıpkı TaNea gibi Türkiye'nin 'enerji köprüsü' konumuna dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YER VERDİ: YENİ KEŞİFLERE KAPI ARALAYACAK

YUNANİSTAN'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını, hedefin önümüzdeki yıl günde 100 bin varile ulaşmak olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi;

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“Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz, uluslararası piyasalarda bugünün oranlarıyla 1 trilyon dolar değerinde. Yeni keşfimiz benzer keşiflere de kapı aralayacak. En kısa sürede yeni sondajlara başlayacağız"

Türkiyenin yeni doğalgaz keşfi Yunanistanda böyle yankılandı

Yunan devlet televizyonu ERT, Türkiye'nin keşfini Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'ın sözleri ile duyurdu ve 'Erdoğan: 58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi bulduk' başlığını kullandı.

Skai televizyonu ise Türkiye'nin yakın zamanda yeni sondajlara başlayacağını vurguladı. 

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