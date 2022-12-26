Karadeniz'den yeni doğal gaz müjdesi! Dev keşifte Berat Albayrak imzası!

Haberin Devamı

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmaları devam ediyor. Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz arama çalışmaları meyvelerini veriyor...

Kabine Toplantı sonrası Karadeniz'de devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen müjdeleri haberleri kamuoyu ile paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYUDU: 710 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ

"Enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın daha fazla kullanımı temel hedeflerimizden biri olarak belirledik." Erdoğan, "Petrol ve doğalgaz aramalarına başladığımızda nice ambargoya şantaja maruz kaldık ama mücadeleden asla vazgeçmedik. Yerli doğalgazımızı 2023 de milletimizin hizmetine sunmak için şuan gece gündüz çalışıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti." Karadeniz’deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1’deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ENERJİ UZMANI FURUNCU: FİLONUN KURULMASI EN STRATEJİK HAMLEYDİ

Sabah'a konuşan Enerji Uzmanı Doç. Dr. Yunus Furuncu, bu keşiflerdeki aslan payının filonun kurulmasında olduğunu söyledi. Doç. Dr. Furuncu, "Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde alınan gemiler ile kurulan filo enerji yolculuğundaki en stratejik hamleydi." dedi. Furuncu, AB'nin yaptırım tehditlerinin olduğu dönemde Albayrak'ın bu adımı atmış olmasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek "Firmalar yaptırım tehdidi nedeniyle gidebilirdi veya sonuçsuz aramalar yaparak para alabilirlerdi. Yıllarca da böyle yaptılar." diye konuştu.

BÜYÜK ENERJİ ATILIMLARINA BERAT ALBAYRAK İMZASI

Türkiye'nin bugün değeri 1 trilyon dolara ulaşan doğal gaz keşfi; Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de yaptığı tarihi konuşmayla başlamıştı. Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

Haberin Devamı

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada "Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" ifadelerini kullanmıştı.

9 TEMMUZ 2017: KARADENİZ'E EĞİLMEYE DEVAM EDİYORUZ

“Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Karadeniz bölgesinde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz.”

28 TEMMUZ 2017: SONDAJ FAALİYETLERİNİ KENDİMİZ YAPACAĞIZ

“Envanterimizde oluşan bu iki geminin yanında son çeyrekte Türkiye’nin müzakereleri bitti, satın alma süreçlerinden sona geldi. İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle, kendi mühendislerimizle, artık sondaj faaliyetlerini Türkiye olarak kendimiz yapacağız.

Haberin Devamı

10 AĞUSTOS 2017: DAHA AKTİF OLACAĞIZ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Burada ciddi keşifler oluyorsa bizde kendi hukukumuza dayalı bölgelerde daha aktif olacağız" diye konuştu.

1 EKİM 2017: "Bu yıl bitmeden ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir şekilde yol alıyor"

14 ARALIK 2017: "Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle hem Akdeniz hem de Karadeniz'de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Tüm dünyaya buradan sesleniyorum sondaj ve petrol arama faaliyetleri noktasında Türkiye olarak, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız"

Haberin Devamı

"NETİCEYE ULAŞMAK ARTIK KAÇINILMAZ"

20 ŞUBAT 2019: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu süreç başladıysa yakındır neticeye ulaşmak. Ama bugün ama yarın. Doğru adımları doğru bir sistem içerisinde yerli ve milli duruşla bilimsel olarak da yol haritasıyla neticeye ulaşmak kaçınılmaz" dedi.

12 MAYIS 2019: "2020 YILLARIN TÜRKİYE'SİNDE SEVİNÇLİ VE MUTLU HABERLER DUYACAK"

Bakan Albayrak, "Ben buradan net söylüyorum. 2020 yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu Haberler duyacak" açıklamasında bulundu.

21 AĞUSTOS 2020: TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, "Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır." diye konuştu. Erdoğan, Akdeniz'den de müjdeli haberler beklendiğini söyledi.

Haberin Devamı

"3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFETTİK"

Erdoğan, Mayıs 2021'in son günlerinde yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de bulduğumuz gazın ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.

TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜP OLDU

Erdoğan, Karadeniz'de bulunan toplam doğal gaz rezerv miktarının 540 milyar metreküp olduğunu ifade etti.

19 MAYIS 2022: 4. SONDAJ GEMİSİ MERSİN'E ULAŞTI

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil edilen yeni gemi Mersin Taşucu Limanı'na demirledi.

GABAR'DA 150 MİLYON VARİLLİK PETROL KEŞFEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerdeki kabine toplantısının ardından petrol müjdesi verdi. Gabar Dağı'nda 150 milyon varil net petrol rezervinde saha keşfedildiğini açıklayan Erdoğan, "2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar" dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, genişletilen kapasitesiyle, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Tesisin 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe yükseltildi.

Türkiye'nin 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ilk yer altı doğalgaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitenin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu.

Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.