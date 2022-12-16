Silivri doğal gaz depolama tesisi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trakya enerjide merkez olacak

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Avrupa'nın en büyük yer altı doğal gaz depolama tesisi Silivri'de kapasite artışıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dev tesisin açılışı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saros'taki LNG tesisimizi hizmete açtığımızda doğal gaz alanda çok daha güçlü konuma geleceğiz. Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel merkez haline dönüştürmektir. Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık atıyoruz. Böylece özellik Trakya doğal gazda enerjide bir hub haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Silivri Yer Altı Doğal Gaz depolama tesisinin yeni fazıyla 4,6 milyar metreküpe ulaşan toplam kapasitenin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa'daki en büyük yer altı depolama tesisi haline gelmiştir. Bu tesisi biz kurmuştuk. Tüm bu çalışmalarda kullanılan malzemeler yerli ve milli olarak üretilmiş, böylece ülkemizin gaz depolama alanındaki teknoloji birikimine katkı sağlanmıştır. Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir.

Ankara Tuz Gölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız. Silivri tesislerimizin yeni fazının hizmete girmesinde emeği geçen bakanlık, kurum, yüklenici firmaları tebrik ediyorum.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ülkemizi doğal gaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.

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Türkiye Yüzyılı ile milletimize gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyedeki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık.

20 yıla sığdırdığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkaracağımız yeni bir döneme giriyoruz. Hükümete geldiğimizde kısır hesapların, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan Türkiye vardı. Stratejik, beşeri potansiyeli bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürecek ülkemizi bu girdaptan kurtardık. Birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük.

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"DÜNYANIN EN BÜYÜK 17. ARZINI SUNAN ÜLKEYİZ"

Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyerek cari fazla yoluyla bu büyümeyi 85 milyonun tamamının hayatına yansıttık. Son dönemde maruz kaldığımız siyasi, sosyal ve ekonomik saldırılara karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomi programımızı daha güçlü hale getirerek tahkim ettik. Türkiye kendi vatandaş ve sanayisine sunduğu enerji ile dünyanın en büyük 17. arzını sunan ülkedir.

"KEŞİF VE ÜRETİMLER İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

160 milyon ton eşdeğer petrol enerji arzımız var. Bunun 2021'de 51 milyar dolara yakın maddi değeri bu yıl 81 milyar dolara ulaşacak. Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine getirmemize rağmen enerjide ciddi dışa bağlılık söz konusudur. Doğal gazda ihtiyacı karşılamadan ülkemizi arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine çıkarabilmemiz mümkün değildir. Türkmenistan'daydık. Oradan ülkemize gerek doğal gaz gerekse enerji naklini gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptık. Üçlü zirve yaptık. Hamdolsun aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakınını doğal gaza kavuşturduk. Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak Karadeniz'de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğal gazı milli şebekeye aktarmak için hummalı çalışma yapıyoruz. Yeni keşiflerin müjdesini paylaşmak için de çalışıyoruz. Petrolde de yeni sondajlar yapıyor, eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarak ardından daha büyük keşif ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz.

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"TRAKYA DOĞAL GAZDA BİR HUB HALİNE GELECEKTİR"

Tüm bu gelişmelerin bir diğer sonucu da ülkemizin sahip olduğu 7 doğal gaz boru hattı, 4 LNG tesisi, 15 giriş noktası ve diğer avantajlarıyla dünyanın önde gelen enerji ticaret merkezlerinden biri haline dönüşmesidir. Türk Akım projesiyle Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Macaristan'a gazakışı sağlıyoruz. Saros'taki LNG tesisimizi hizmete açtığımızda bu alanda çok daha güçlü konuma geleceğiz. Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel merkez haline dönüştürmektir. Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık atıyoruz. Böylece özellik Trakya doğal gazda enerjide bir hub haline gelecektir.

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"TÜRKİYE YÜZYILI'NI HAZIRLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bununla ilgili çalışmalarımızı enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz. 20 milyar dolarlık yatırımın sürdüğü nükleer gücü de tabloya eklediğimizde enerjide bambaşka seviyeye yükseleceğiz. Ülkemizin bu özelliği daha da pekişecektir. Ortak ekonomik çıkarlar temelinde genişleterek diğer alanlarla birlikte enerjide yeni kazanımlar elde etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Hiç şüphesiz bu noktaya milletimizden aldığımız güçlü destekle ülkemizin atılımlarını engelleme çabalarını aşa aşa geldik. Projelerimizi sabote etme gayelerinin gerisindeki amaçları gayet iyi biliyoruz. 2053 yılında dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik. Yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz. Küresel uzlaşmaların tamamı da bu vizyonun içinde yer almaktadır. Türkiye'yi yeni sevinçlerle buluşturarak dünyanın en büyük 10 ülkesi arasındaki hak ettiğimiz yere adım adım ilerleyeceğiz.

Dün bizimle uğraşanlar bugün iş birliği için kapımıza geliyor. Bugün bizle uğraşmayı sürdürenlerin yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacağından eminiz. Tüm hesapların üstündeki hesaba inanıyoruz. Milletimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam ediyoruz.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.