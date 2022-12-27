Son dakika... CNN TÜRK doğal gazın merkezinde... '50 yıl yetecek, değeri 1 trilyon dolar'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjdemizi Pazartesi günü paylaşacağız” demişti. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." diyerek yeni müjdeyi duyurdu. Bu keşfin, diğer keşiflere de kapı aralayacağını vurgulayan Erdoğan, "Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar küplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'daki yeni keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı." dedi.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde sonrası Filyos'taki doğal gaz tesisinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öztürk, "Gece de buradaydık, çalışmalar durmuyor. Hem denizde yeni kuyular açılıyor, karada da bu tesiste çalışmalar devam ediyor" dedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Enerji Uzmanı İshak Turan, CNN TÜRK canlı yayınında Karadeniz'deki gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaşmasını değerlendirdi.

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"12 YIL BOYUNCA TÜKETİMİMİZİ KARŞILAYABİLECEK BİR RAKAM"

Turan, "Uzun zamandan beklediğimiz müjde nihayet geldi. Toplamda 710 milyar metre küplük bir gaz sahasına ulaşıldı. Türkiye artan nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile artan doğal gaz ihtiyacına sahip. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz 710 milyar metre küplük doğal gaz bize toplam tüketimimizi 12 yıl boyunca karşılayabilecek bir rakam" dedi.

"50 YIL BOYUNCA DOĞAL GAZ TÜKETİMİ BU TESİSTEN SAĞLANABİLECEK"

Turan, "Türkiye önümüzdeki 50 yıl boyunca doğal gaz tüketimini buradaki tesisten sağlayabilecek. Türkiye artık doğal gaz üreten bir ülke. Filyos’tan 170 km açıkta bir tesis kuruluyor. Denizin altından çıkan doğal gaz burada bir belli bir işleme ile tüketime sunulacak. 36 km uzunluğundaki boru hattı tamamlandı ve Sakarya’ya bağlanılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

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Turan, "1 milyon metreküpü de geçebilir. Buradaki çalışmalar devam edecek. Ben 2023’te katlanarak 1 milyon metre küpü geçebileceğini düşünüyorum" dedi.

'DENİZİN TAM 2 BİN 200 METRE ALTINDA DENİZALTI TESİSİ KURULUYOR'

Filyos'a 170 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 200 metre derinlikte kurulan denizaltı tesislerinden geçen doğal gazın karaya ulaşacağını belirten Turan şöyle dedi:

Denizin tam 2 bin 200 metre altında denizaltı tesisi kuruluyor. Burada herhangi bir insan eli çalışmalarda kullanılmıyor. İnsansız robotlar kullanılarak karadan ve gemiler vasıtasıyla bir şekilde kumanda edilerek burada büyük bir tesis kuruluyor. Burada kurulan tesisin uzunluğu yaklaşık 12 kilometre. İstanbul'da yaşayanlar için şöyle ifade edebilirim. Sarıyer'den Beşiktaş'a kadar uzanan bir sahil şeridi boyunca denizin altında bir tesis kurulmaktadır. Kuyubaşı vanalarından manifolda aktarılacak olan doğalgaz yaklaşık 170 kilometrelik boru hattıyla birlikte Filyos sahiline ulaştırılacak.

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Burada tek bir boru hattından da bahsetmiyoruz. Aynı zamanda denizaltındaki tesislerin elektriğini taşıyacak ek bir boru hattı, denizin 2 bin 200 metre altında çalışan bir tesisten bahsediyoruz. Çeşitli kimyasalların götürülmesi gerekiyor. Onun için de ayrı bir üçüncü boru hattı da var. Toplamda üç boru hattından Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Limanı'na kadar uzanan bir boru hattından bahsediyoruz.

Bu boru hatları yüzde 100 bitmiş durumda. Hemen arkamızda Filyos Gaz İşleme Tesisleri yapılmaktadır. Buradaki tesisin de büyük bir çoğunluğu bittiği, maalesef denizin altından çıkarılan gaz evlerimizde aynı şekilde kullanılmıyor. Bunun belirli bir ayrıştırma ve temizlenme sürecinden geçiyor. Buradaki tesislerde de diğer kimyasal maddeler yada herhangi bir parçacıklar ayrıştırılarak buranın çok daha yakınında BOTAŞ'a ait bir tesise gaz aktarılacak. Basınç ayarlaması yapıldıktan sonra 37 kilometre uzaklıktaki aktarma merkezine aktarılacak. 37 kilometre uzunluğundaki boru hattının da bittiğini söyleyebiliriz.

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FİLYOS DOĞAL GAZ İŞLEME TESİSİ

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 55 milyar metreküpün üzerinde. Karadeniz'deki doğal gaz projesi bu yükü hafifletecek en büyük adım. 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi Filyos Limanı'nın 170 km. açığında. Fatih, Yavuz ve Kanuni kuyuları hazırlıyor, dev ekipmanları deniz tabanına indiriyor.

Doğal gazı kıyıya ulaştıracak her biri 12 metre uzunluğundaki borular Karadeniz'in 2200 metreye kadar ulaşan derinliğine yerleştirildi. Deniz altındaki 3 hattan biri gazı getirecek, biri glikol taşıyacak, sonuncusu da fiber optik hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacak.

Proje devam ederken aynı anda 51 gemiden oluşan dev bir filo çalışıyor. Boru hattı denizdeki 10 kuyudan gelen doğal gazı 1,2 milyon metrekare alana sahip Filyos doğal gaz İşleme Tesislerine taşıyacak. Bu devasa tesisin ulusal şebekeyle buluşturacağı doğal gaz konutların ihtiyacını 25 yıl süreyle karşılayacak kapasiteye sahip. Türkiye Yüzyılında enerjide dışa bağımlılık kilidini kıracak olan mega proje hız kesmeden ilerliyor.