Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Yılbaşından önce tamamlayacağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle;

"ASGARİ ÜCRET BİR YILDA İKİ KAT ARTTI"

Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren 2023 asgari ücretini açıkladık. 2002'de net ASGARİ ÜCRET 84 liraydı. 2020 yılında 2825 liraya çıkardı. Kurda ve enflasyonda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yıl içindeki gelişmeler temmuz ayında 5.500 lira seviyesine çıkarmaya yönelttik. Net asgari ücret yıl başına göre 2 kat artmış oldu. Kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da çıkarttık.. 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası devlet tarafından ödenecektir.

"HAZIRLIĞI YAKINDA TAMAMLIYORUZ"

Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini de kaldırmıştır. Yeni asgari ücretin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.

Haberin Devamı

EYT: Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz inşallah bu meseleyi de yılbaşından öncegündemden çıkartmaktır.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin EYT ilgili sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığı iddialarına ilişkin konuştu. Bilgin, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi. 'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorularına ise Bakan Bilgin, "O gün açıklayacağız." ifadesini kullandı.

"AMACIMIZ 2024'TE ÜLKEMİZİ TEK HANELİ ENFLASYON RAKAMLARINA KAVUŞTURMAKTIR"

Yılbaşından itibaren aşağı inecek enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altında gerileyeceğini ümit ediyoruz. Amacımız 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Bugüne kadar her mücadelemizi milletimizle birlikte verdik. Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz.

"FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu arada fırsatçılık peşinde koşanları da affetmeyeceğiz. Mal ve hizmetlere, maliyete artışının çok üzerindeki artışları yapanları kısa vadede kazandırıyormuş gibi görünse de kısa ve orta vadede kaybettirecek bir yaklaşımdır. Bu fırsatçılar, günü birlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimizden gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz.

Haberin Devamı

Bu hafta da çeşitli açılışlarla ülkemize eserler kazandırmayı sürdüreceğiz. Hatırlanacağı üzere bundan 20 yıl önce iktidara gelirken ülkemizi eğitim, sağlık, ulaşım, dış politika alanlarında yükselteceğinin sözünü verdik. Geriye dönüp baktığımızda geçtiğimiz yüzyılın eksiklerini giderdiğimiz bir dönem görüyoruz. Küresel güçlerin kuşatmalarını kırarak ülkemizi bu günlere getirdik. Pek çok bedel ödedik, yeri geldi kaos çıkarmaya çalıştılar. Yeri geldi terör örgütleri ile şehirlerimizi kana buladılar yeri geldi darbe girişiminde bulundular.

Hamd olsun milletimizle yürek yüreğe omuz omuza vererek bunların hepsini bertaraf ettik. Son 1 yıldır yaşadığımız ekonomik türbülans bu sürecin örneklerindendir. Ülkemizi bu sarsıntıdan çıkartarak hedeflerimize daha sıkı odaklandığımız bir döneme girdik.

Haberin Devamı

EĞİTİME DESTEK

Artık son günlerini yaşadığımız 2022 yılını uğurlayacak, 2023'e merhaba diyeceğiz. Bu vesileyle hükümetimizin 2023 hedefleri konusunda bir değerlendirmeyi paylaşacağız. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 6 bin yeni anaokulu açarak 5 yaş okullaşma oranını %99'a çıkardık.

Taşımalı eğitimle ve pansiyonda kalarak 1,8 milyon evladımıza ücretsiz Yemek veriyoruz. Ders kitapları yanında, biliyorsunuz 20 yıldır okullar açılırken ders kitapları ücretsiz. Şimdi de yardımcı kaynaklar için 160 milyon yardımcı kaynak dağıtıyoruz. Halen başarı ile süren mesleki eğitim çalışmalarını sanayi ile işbirliği içinde sürdüreceğiz. Halk eğitim merkezlerini içlerimizin tamamına yayacağız.

Haberin Devamı

Tüm okullarımızı çevre dostu okullara çevireceğiz. En çok enerji tüketen 1000 okula 60 megavat çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız. Üretime dönük faaliyete gösteren eğitim kurumlarımızı elektronik ticaret sistemine dahil edeceğimiz.

İklim değişikliğine ve küresel ısınmaya karşı duyarlı gençler için genç iklim elçileri projesini başlattık. Yurtlarımızı yaz aylarında ülkesini gezmek isteyen gençlere açtık. Milli sporcu bursu projemizden toplam 482 milli sporcumuzun faydalanmasını sağladık. Ülkemiz genelinde 109 yeni yüksek öğrenim yurdunu akademik yılın başında açtık.



Yüksek öğretim öğrenci kredi ve burslarını 1250 liraya, yüksek lisansta 2500 liraya doktorda 3750 liraya çıkardık. 850 bin öğreniciye yurtlarda hizmet veriyoruz. Beslenme yardımını da 1800 liraya yükselttik. Geçmiş dönem kredi ödemeli ile ilgili 3 milyon gencimizin 27 milyar liralık endeks borcunu sildik.

Haberin Devamı

Üniversite öğrencilerimizin harç sorunu vardı, biz hiç bu işi uzatmadık harç olayını kaldırmak suretiyle üniversite gençliğinin sorununu bitirmiş olduk.

SAĞLIKTA ATILAN ADIMLAR

Bakanlığımızın tüm faaliyetlerinde gençlerimize daha çok söz hakkı vererek özgüvenlerini artıracağız. Geçtiğimiz yıl sağlıkta insanımıza en iyi hizmeti verebilmek için 195 bin hekim ve 304 bin ebe hemşire olmak üzere sağlık çalışanına çıkarttık. Sağlık çalışanlarımızın yüzleştiği güvenlik risklerini ortadan kaldıracak, mali beklentilerini karşılayacak çalışmalar gerçekleştirdik. Bay Kemal, çalışıyoruz. Durmak yok diyoruz, yola devam. Daha çok şeyler yapacağız. Senin SSK genel müdürlüğünde benzemez. O hastanelerin hali neydi. Savaş Ay hayatta olsaydı da anlatsaydı.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesini 4 bin 50 yatak kapasitesiyle hizmete açtık. Bir taraftan Bilkent bir taraftan Etlik. Yaklaşık 30 bin yatakla hizmet veriyoruz. Türkiye'nin muhtaç olan değil, ihtiyacı olanlara el uzatan bir ülke olmayı sürdüreceğiz. Şehir Hastaneleri yapılırken bizi eleştiriyorlardı. Şimdi bu hizmetlerin eşi benzeri olmadığını şimdi ifade ediyorlar.

Bilkent'te kurduğumuz sağlık vadisiyle ülkemizi marka haline getiriyoruz. 85 yaş üstü her büyüğümüz için bir sorumlu doktor, her gebe için ebe tayin edeceğiz. Uzaktan muayene imkân sağlayan elektronik muayene sistemi ile ülkemizi tanıştırmaya hazırlanıyoruz. Adalet'te kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ile ilgili hazırladığımız yasa değişikliğinin Meclis'ten geçerek yürürlüğüne girmesini sağladık.

İstinaf mahkemelerini yaygınlaştıracak ve güçlendireceğiz. Elektronik tebligat sisteminin yurt dışında vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.

KARMA HAYVAN YEMİNDE İNDİRİM YAPIYOR FİYAT SABİTLEMESİNE GİDİYORUZ

Bugün bir tabi bir çiftçilerimize ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Bu kapsamda çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının ve girdilerinin başında gelen kimyevi gübre ve karma hayvan yeminde indirim yapıyor fiyat sabitlemesine gidiyoruz. Yüzde 13'e varan indirim uygulanacak. Aynı şekilde katma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. Gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet üreticimiz aleyhine bir gelişme olursa bunu da yansıtacağız.

Tarım kredilerinin 1520 kooperatif, 400 mini kooperatif, 250 kooperatif bakkal olmak üzere 2070 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Temel ihtiyaç maddeleri... Önümüzdeki yılın ilk yarısında sayılarını 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz Tarım Kredi Kooperatifleri satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır.