Son dakika... Destici: Kılıçdaroğlu iktidara gelirse Bayraktar'ı çalıştırmayacak

Haberin Devamı

İşte Destici'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Ben de bugün TEKNOFEST'i ziyaret ettim. İnanılmaz bir ilgi var, tarif edileme. Bazı noktalarında adım atacak yer bulamazsınız. Orada Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla görüştük. Bakan yardımcımız da bize eşlik etti. Hepsini değil ama bir kısmını gezdik. Haluk Bayraktar bizi ziyaret etti. Kemankeş, Kızılelma, Akıncı'yı gördük. İHA ve SİHA'ları gördük. GÖKBEY'i de ziyaret etme fırsatı bulduk. Gençler, çocuklar, yaşlılar. İnsanlar gurur duyuyor. İnanılması güç şeyler başardı girişimlerimiz. Kimse bu kadar sürede bunları beklemiyordu. Haluk Bayraktar, 'Akıncı'dan esinlenerek, Kızılelma'yı geliştirdik' dedi. Öyle bir uçak ki, en ağır silahları alıyor. 900 km'ye kadar gidip gelebiliyor. Kuruluşlarımızın ürettiği akıllı silahları da taşıyabiliyor. Milli Muharip uçağımız, F-35'in de üstünde bir uçak olacak. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde birkaç tane sakat nokta var. TEKNOFEST'in açıldığı gün yaptı. Subliminal mesaj vererek, 'Orada TEKNOFEST'i yapamayacaksınız' diyor. Tebrik etmiyor. Haluk Bey'in açıklaması üzerine 'Sizi tebrik ediyoruz' gibi bir şey diyor. Uzun vaatli projeleri yok. Anlık planlar var. Bir görüşme olduğunu asla düşünmüyorum. TEKNOFEST'ten ve savunma sanayisindeki başarıları kırmak için gündeme getiriyor. Haluk Bey adı geçen firmayla ilgili bazı şeyler de söyledi ama bunları burada söylemem doğru olmaz. Türkiye için faydalı işler yapacak bir firma değil. Türk olmaları, Türkiye için çalışacakları anlamına gelmiyor. Daha önce Türk olup darbe girişimi yapanları oldu. CIA ABD'nin menfaatini gözetir. Dolayısıyla Türkiye, ABD projelerini kabul ettiği sürece sizle çalışırlar.

Haberin Devamı

MANSUR YAVAŞ'A HDP TEPKİSİ: DEMİRTAŞ'IN 'APO'NUN HEYKELİNİ DİYECEĞİZ' DEDİĞİ AÇIKLAMAYI DUYMUYOR MU?



Daha somut konuşalım. ABD CENTCOM aracılığıyla Suriye'de devlet kurdurmaya çalışıyor. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatını, Zeytin Dalı Harekatını, Barış Pınarı harekatını yapmasaydı, orada çoktan YPG devleti kurulmuştu. Ne dedi Kılıçdaroğlu, 'Güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun' dedi. Yani ABD projesini destekledi. Bu yüzden tezkerelere harekatlara 'olur' vermediler. 'Özerklik getireceğim, eyaletler kurulmasının yolunu açacağım' diyor. CHP'li vekiller alkışlıyor. Mansur Yavaş, 'HDP'nin Meclis'te olup anlatması meşrudur' diyor. Yasaldır dese bir şey demem ama meşrudur. HDP meşru değildir. 'Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm' diyor. PKK silah bırakmalı diyor. Yavaş, 'Apo'nun heykelini diyeceğiz' dediği açıklamayı duymuyor mu? HDP 2007'den beri Meclis'te. O dönem bağımsız olarak girdiler. CHP yükseltti ve parti olarak girdiler. HDP'nin PKK'ya 'silah bırakın' dediğini duydunuz mu? Tam tersine hep destekledir. Daha geçen hafta Kocaeli'de adayı PKK'lı çıktı ve tutuklandı. Sanırım bu açıklamaları soyismine uygun olarak Yavaş duyuyor. Ama HDP'nin topluma olumlu göstermek için yaptıkları açıklamaları hızlı duyuyor. Milletimizin bunları görmesi lazım.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE MÜTHİŞ ATAK YAPTI"



'Uzay üssü kuracağım' demekle kurulmuyor. Nükleer Enerji Santrali açıldı. Orada beni en çok sevindiren şey 500 öğrencimiz eğitim için yurt dışına gitmiş olması. Her alanda Türkiye bilinçli bir şekilde atak yaptı. Bu açıklamalar hem sakıncalı, hem ABD projelerine hizmet ediyor. Özdemir Bayraktar, bankalardan 1 kuruş kullanmadı. Hatta kendisine deniyor ki 'bu senin hakkın'. Yine de kullanmıyor. Türkiye'nin arazi tahsisini bile kabul etmedi. Kendisi satın alıp fabrikayı kuruyorlar. İnanılmaz üretimler var. Türkiye savunma sanayisinde müthiş atak yaptı. Bunu kimse tasavvur etmiyordu.

"KILIÇDAROĞLU BİR PROJENİN CUMHURBAŞKANI ADAYI"

Haberin Devamı

MKE deniz topu üretti. Bunu bir de İtalya üretiyor. 8 milyon dolar istiyor ama Türkiye'ye vermiyor. Türkiye bunu üretime alıyor. Türkiye belirli bir safhaya gelince 5 milyon dolara düşüyorlar. Şuan Türkiye 2 milyon dolara mal ediyor. ABD'den bir SİHA istiyorsun ve vermiyor. Ve yönetim tamamen onlarda. Biz böyle şeyler yaşadık. Biden boşuna 'dostlarımızla iktidarı değiştireceğiz' demiyor. Bu soruların cevaplarını alamıyoruz. Kılıçdaroğlu 'PKK'yı terör örgütü olarak görüyorum, YPG'ye devlet kurdurtmam' demiyor. Tam tersini söylüyor. Bunlar bence Bayraktar'ı çalıştırmayacak iktidara geldiklerinde. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları toplumda tepki çekiyor. Karabağ'da etkisini gördük İHA'ların. Türk dünyasının en büyük zaferidir Karabağ. 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ kurtarılmıştır. Bunda Türkiye'nin büyük desteği var. Rusya-Ukrayna savaşında da gördük. Bizim SİHA'ların Rusya'nın kara gücünü dağıttı. SİHA'lar olmasa Kiev'e girmişlerdi. Türkiye, dosta güven düşmana korku veriyor. Tabii ki ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan rahatsız. Ermenistan'la karşı karşıya geliyorsunuz bunlar Ermenistan'ın safında duruyor. Yunanistan'la karşı karşıya geliyorsunuz bunlar yine Yunanistan'ın safında duruyor. Bu çalışmaları durdurmak istiyorlar. Bunu durdurmak için de Kılıçdaroğlu'nu kullanıyorlar. Kılıçdaroğlu bir projenin Cumhurbaşkanı adayı.



"KILIÇDAROĞLU'NA SAVUNMA SANAYİ İLE İLGİLİ SUFLE VERİLDİ"



Atatürk Havalimanı ile ilgili sufle Kılıçdaroğlu'na nereden geldi. TEKNOFEST'le ilgili daha önce bir şey duyduk mu CHP'den? Türkiye savunma sanayisinde ve uzay bilimlerinde büyük atılımlar yapınca Kılıçdaroğlu'na sufle verildi. Kılıçdaroğlu bu şirketi ziyaret etti mi? Oradan gelen bir sufleyle açıklama yapıldı. Türkiye için en yakın tehdit Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin varlığıydı. CENTCOM sadece bir ordu değil. Gittiği yeri hazırlar. ABD'nin ihtiyaçlarına göre hazırlar. Önce iç savaş çıkardılar orada. PKK-PYD yanlısı nüfusu oraya koydular. Niye? Orada PKK/PYD devleti kurmak. Türkiye olmasa iş çoktan bitmişti. Yani bizim 900 km sınırımızda PYD olacaktı. Sıcak sulara kadar ineceklerdi. O dönem Pervin Buldan 'Suriye'de iş bitirdik, geçmiş olsun Türkiye'ye' dedi.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu gelirse sadece Baykar değil, savunma sanayisi yarım kalır. Sondaj gemilerimiz de çalışamaz duruma gelir. Türkiye şuanda F-35'in üzerinde bir uçak yapıyor. ABD'ye NATO'ya bağımlı hale gelecek. İHA, SİHA ve tank verecek. Bunları durduracak. Devrim otomobili, Nuri Demirağ'ı durduran yine bunları durduracak. Bunları görmemek çok saf olmak. Kılıçdaroğlu bunları çekinmeden söylüyor. Çözüm süreci niye tıkandı? Tamam biz karşıydık ama sonuçta devlet bir adım attı. Demirtaş özerlik ilan etti. Hakkari'de, Şırnak'ta teröristlere kucaklaşma fotoğrafları ortaya çıktı. Devlet tabi tüm gücüyle müdahale edip başlarını ezdi. Kılıçdaroğlu şimdi 'Bunları size altın tepside sunacağım' diyor. Bir söz karşılığında bu desteği aldı. Meral Akşener bir açıklama yaptı. 'Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız' dedi. 'Masaya dönersem basit bir hikayenin figüranı olacağım, dönmezsem tarih olacağım dedi. Akşener masaya dönmeden HDP ve TİP'le randevulaştı. Kılıçdaroğlu, Akşener'in döneceğini biliyordu. En azından bir iki gün beklersiniz. Kılıçdaroğlu böyle yapmadı. Hemen randevulaştı. Sonra Akşener masaya döndü. O hikayede bir figüran olmayı kabul ederek döndü. HDP ile Kılıçdaroğlu'nun kendisine sorulduğunda, 'Görüşebilir ama masaya getiremez' dedi. Akşener'e göre PKK eşittir HDP. Bu böyle ise CHP, HDP ile görüştüğünde PKK ile görüşmüş olmuyor mu? Sırrı Sakık ne dedi? 'Ey Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında verdiğin sözleri açıkla' dedi. Bir tanesini kendisi açıkladı. PKK'lıların serbest bırakılacağını ve yurt dışındakilerin Türkiye'ye girişine izin verileceğini söyledi. Akşener buna bir yorum yaptı mı? Kılıçdaroğlu'na bunu sordu mu, ne söz verdiniz diye? Hayır sormadı.



"PKK YANDAŞLARI PUSUYA YATMIŞ 14 MAYIS'I BEKLİYORLAR"

Haberin Devamı

Hani yargı bağımsızdı? Nasıl çıkaracaksınız? Hepsi safsata. Yargının bağımsızlığını tanımıyorlar. Kayyum atanan belediyelerdeki başkanlar göreve iade edilecek. Son 1 yıl içerisinde 76 ile gittim. En son Yüksekova'ya gittim. Tüm o bölgeye gezdim. Orada PKK ve yandaşlarının pusuya yattığını gördüm. 14 Mayıs'ı bekliyorlar. PKK'nın etkin hale geleceği için. Devletin tarafında olanlar da tam tersi endişe yaşıyorlar. Kılıçdaroğlu 'Suriye'den askeri çekmeyeceğiz' desin. Avrupa Yerel Özerlik Yönetim şartını getirmeyeceğiz desin. Kayyumlara hukuk karar vermiştir burada hukuk neyse onu uygulayacağız desin. Gelir gelmez hepsini göreve vereceğiz demesin. Tutuklu teröristleri hemen bırakacağız demesin hukuk neyi gerektiriyorsa bunu yapacağız desin. Bunları söylüyor mu?



"KILIÇAROĞLU'NUN 'HELALLEŞECEĞİZ' AÇIKLAMASINA DA İNANMIYORUZ"



Bayraktar'ın tamamen Türkiye ile çalışması, tamamen Türk milletine olan sevgilerinden. İstedikleri daha anda her türlü imkanı veren pek çok ülkeye gidebilirler. Onlar bunları aştılar çoktan. Onları vatan sevgisi burada tutuyor. Ali Babacan'ın ne dediği ortada. CHP'nin vazgeçilmezi olan Sezgin Tanrıkulu'nun ne dediği ortada. Bunlara inanmamızı kimse bizden beklemesin. Kılıçaroğlu'nun 'helalleşeceğiz' açıklamasına da inanmıyoruz. Sadece CHP değil karşımızdaki. İttifak ortakları var. O kadar hırslı ki, Ayasofya'nın açılmasında memnuiyet duyması gerekenler buradan rahatsız oluyor. Kılıçdaroğlu iktidar olursa Togg'a olan desteğin geri çekileceğini düşünüyorum. Kesin bir şey söylemiyorum. Bu yatırımcılarımız ya da iştirakların kendi hevesleriyle oluşmadı. Çünkü çok karlı bir yatırım değildi. Cumhurbaşkanımız bunları bir araya getirdi. Diyelim ki Togg'un başkanı değişti, Sanayi Bakanı değişti. Elbette ki bu projeler sağlıklı yürümez.