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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST'te... Festival alanına Togg ile geldiler

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aliyev#TEKNOFEST
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 12:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST alanına Togg ile geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST alanına Togg ile geldi.

KAHRAMANMARAŞ'A CANLI BAĞLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'ndan Kahramanmaraş’ta 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlham Bey işin başından itibaren Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri bizimle beraber oldu. İlham kardeşim Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi. Temel betonlarını döküyoruz. Bu birilerin temel betonlarına benzemez, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. İlham gardaşım da diyor ki bir senede bitmesi lazım.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFESTte... Festival alanına Togg ile geldiler

LİBYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

TEKNOFEST'te açıklama yapan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yaptığı açıklamada, "Çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı sözlerimin başında sizlere sağlığınızın ve afiyetinizin devamını isterim. Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum, Türk halkıyla Libya halkının köklü birlikteliğini vurgulamaktadır. Türkiye bugün başarılı bir devletin güzide örneğidir. Milletine hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz. Bugün Türkiye'nin bilge yönetericiyle bütün meydan okumalara karşı dik ve sağlam durduğunu görmekteyiz. Bunun örneklerinden bir tanesi de elim depremden hemen sonra nasıl hızlı şekilde yaraların sarıldığını müşahede etmekteyiz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimi devam ettirsin" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFESTte... Festival alanına Togg ile geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFESTte... Festival alanına Togg ile geldiler

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFESTte... Festival alanına Togg ile geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFESTte... Festival alanına Togg ile geldiler


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