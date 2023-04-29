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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiyeyiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 09:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik vaatlerini açıklayarak, "TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım. Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik.

Peki bundan sonra ne yapacağız? TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız.

"PARLAMENTODA SİZLERİN TEMSİLİNE AĞIRLIK VERİLECEK"

Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiyeyiz

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Mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye’ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye’de de tanınmasını sağlayacağız.

Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz. Ülkemizin dünyadaki temsilcisi olarak gördüğümüz siz kıymetli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiyeyiz

"SİZLERLE BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye’yiz. Türkiye Yüzyılı’nı inşallah “Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora” şiarıyla beraber inşa edeceğiz.

Bunun için, sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs’ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. “Sen varsan Türkiye var.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#AK Parti

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