Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'li şirket' vaadine yanıt: Atatürk Havalimanı'nın yabancı şirketlere ihtiyacı yok

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İşte Bakan Varank'ın CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Sayın Cumhurbaşkanımız Teknofest'e geldi. Güzel bir konuşma yaptı. Türkiye'nin uzay yolcularını tanıttı. O an alanda 360 bin kişi vardı. Bugün 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu bizim için bir rekor. Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Gelsinler havacılık şovlarını izlesinler, gelsinler Türkiye'nin ürettiğini teknoloji harikalarını görsünler.



GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ'IN TOGG SÖZLERİNE YANIT: TÜRKİYE'NİN BAŞARISIYLA SEVİNEMİYORSANIZ BU SİZİN KUSURUNUZ



Vatandaşlarımızın Togg'a olan ilgisini görüyorsunuz. Aslında daha kötü ifadeler de kullandılar. Bu toplum elbette daha önce de gördü ama Türkiye'nin hiçbir zaman yerli arabası olmadı. Türkiye'nin başarısıyla sevinemiyorsanız, bu sizin kusurunuz. Bu 60 yıllık bir hayaldi. Devrim otomobilini hatırlıyorsunuz. O proje rafa kalktı. Eskişehir'de Devrim otomobili duruyor ve çalışıyor. Ama maalesef akim kaldı. Togg 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştürülmesiydi. Yerli ve milli aracı gördüğü için bu heyecanı yaşıyorlar. Gelip aracın yanında ağlayanlar var. Helal olsun bunu biz mi yaptık diyorlar. Türk milleti Türkiye'nin otomobilini sevdi.

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İMECE’DEN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ: 680 KM’DEN FOTOĞRAF ÇEKİYOR



İmece Uydusu, Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği ilk uydu. İlk görüntüleri çektik. İlk fotoğrafı nerede çekeceğimizi belirlemedik. Uzaydan dünyanın herhangi bir yerinden görüntü alabileceğiz. Bu uydu yerli ve milli olarak geliştirildi. Yerli ve milli projelerinde çalışılmıştı. Bunların bir kısmını hazır alımla bir kısmını da teknoloji alımıyla yapmıştık. İMECE içerisindeki komponetler de dahil olmak üzere yerli ve milli. Elektrikli itki sisteminden güneş panellerine kadar yerli. Elektrikli itki sistemini yapabilen dünyada birkaç ülke var. 680 km'den dünyanın herhangi bir yerinden görüntü alabilecekler. İçerisindeki kamerayı Türkiye'den satın alan ülkeler var. Türkiye artık uydu kamerası üretip satabilen bir ülke konumuna geldi. Bu festivali gençlerimiz bu alanlara yönelsin diye yapıyoruz. Gençlerimizi yarıştırmalara yönlendiriyoruz. İlerde bu uydulardan daha iyi uydu yapacaklar. 2018'de 20 bin gencimiz başvurmuştu. Şimdi ise 1 milyon gencimiz başvurdu TEKNOFEST yarışmalarına. Dünyada 1 milyon genci böyle yönlendirebileceğiniz başka bir aktivite yok. Bu çapta dünyada başka festival yok.



"BİLİM İNSANLARINA VE AR-GE'YE YATIRIM YAPIYORUZ"



Bizi eleştiriyorlar, 'Seçim yatırımı yapıyorsunuz' diyorlar. Biz Türkiye'nin kalkınmasının AR-GE 'den inovasyondan geçtiğini biliyoruz. İktidara geldiğimizde 2 olan TEKNOPARK sayısını 98'e çıkardık. Şuan 90 bin araştırmacı çalışıyor. Bu altyapıya yaptığımız yatırımın karşılığını hızlıca alıyoruz. TCG Anadolu'ya 7 yıl önce başladık. 7 sene önce 2023 seçimini düşünerek TCG Anadolu'ya başladığımızı iddia ediyorlar. Eğer böyleyse hakkımızı teslim edin. Bunlar absürt iddialar. GÖKBEY helikopteri kendi mühendislerimizle ürettik. 'Bunu ürettiniz ama motoru yerli mi' dediler. Evet, motoru da yerli. Biz bu motivasyonu ülkeye hizmet etmekten alıyoruz. Cumhurbaşkanımız önce savunma sanayisinde hedefler koydu. Bununla bağlı olarak sanayinin her alanında katma değer yaratıyoruz. Bunu gençlerle yapıyoruz. Baykar'ın yaş ortalaması 28. 28 yaş ortalamasının ürettiği ürünler dünya medyasında şuan. Bunun devam edeceğine inanıyoruz. Bilim insanlarına ve AR-GE'ye yatırım yapıyoruz.



"MUHTEMELEN GEMLİK'İ İTALYA'DA ZANNEDİYORLAR"



İlk günden alalım. Sayın Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı. 'Türkiye artık kendi otomobilini üretmeli' dedi. 'Türkiye kendi otomobilini üretemez' dediler. 'Türkiye'nin kendi otomobili üretmesi intihardır' dediler. Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşılık buldu. 2019 yılında Türkiye'nin otomobilini tanıttık. Biz araçları tanıttık, 'Hani fabrikası' dediler. Biz temelleri attık, 'Bitiremezsiniz' dediler. Fabrikayı yaptık, 'İçeride ürettim yok' dediler. Araçları ürettik, 'Çok pahalı satarsınız, kim alacak' dediler. 170 bin vatandaşımız bunu almak için sıraya girdi. Şimdi ise 'Bu araçlar sadece bakanlara ürettiler, İtalya'da üretildi, siz insanları kandırıyorsunuz' dediler. Muhtemelen Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar. Ben başka bir çözüm bulamadım. Bursa'da milletvekili adayıyım. Her gün birine denk geliyorum 'Ben TOGG'da çalışıyorum' diyor. Böyle bir vizyona sadece laf atmaya çalışıyorlar. Bu araçlar Gemlik'te üretiliyor. Vatandaşlarımızın araçları da teslim ediliyor. Teslimatlar başladı. Bu muhalefetle bu zihniyetle mücadele etmek bizi üzüyor. Ya tamam biz yapamadık siz yaptınız güzel olmuş deyin ne kaybederseniz. Bunu demiyorsunuz en azından kötülemeye çalışmayın. O kadar kılı kırk yararak çalışıyoruz. Bu aracın başına bir şey gelse hemen gömeceklerini biliyoruz. Bunun gibi gurur projelerini vatandaşlara kazandırmaya devam edeceğiz.



"ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YABANCI ŞİRKETLERE İHTİYACI YOK"



Ortada bir ikiyüzlülük var. Kılıçdaroğlu, arkadaşları ve ortaklık yaptıkları siyasi partilerdeki isimler biz ne zaman yüksek teknolojiyle alakalı bir işi girsek, uzay çalışmalarından bahsetsek, bizi eleştirdiler. Biz ne zaman uzay dediysek, 'millet aç uzay çalışması yapmanın zamanı mı' dediler. Bunu diyenlerin ne zaman aklına uzay geldi de uzay çalışması yapacağız diyorlar. Siz uzay çalışması yapacaksanız bizi neden eleştirdiniz. Biz Uzay Ajansı'nı kurduk. Biz bu ajansı kurduk, CHP kuruluş kararnamesini iptal ettirmek için AYM'ye başvurdu. AYM'ye başvuracaksanız, sonra gelip diyeceksiniz ki, 'Biz ABD'deki şirketlerle uzay merkezi kuracağız'. Bu bir iki yüzlülüktür. Samimi değiller. Kendisi soğanla videolar çekti. Soğanla gençleri kandırmaya çalıştı. Şimdi de 'Uzay merkezi kuracağım' diyerek gençleri kandırmaya çalışıyor. Bunların böyle bir kapasitesi yok. Bu festivalin açılışının olacağı gün siz 'ABD'li şirketi buraya getireceğiz' diyorsunuz. ABD'ye gitmenize gerek yok. Biz zaten bu festivalde uzaya dair iddialarımızı ortaya koyuyoruz. Daha önceki açıklamalarını hatırlayın. Havalimanı yapacağız tekrar diyorlardı. Bundan da vazgeçtiler. Şimdi 'ABD'li şirketi getireceğiz' diyor. Atatürk Havalimanı'nın yabancı firmalara ihtiyacı yok. Biz kendi girişimcilik faaliyetlerimizi en güzel şekilde yapıyoruz. Biz burada gençleri zaten yetiştiriyoruz. İşte İMECE'yi yaptık. Ben muhalefetten TEKNOFEST'i yaptınız tebrik ederiz demelerini beklerdik. Geçen yıl Samsun'a geldi. 15 dakika gezip geldi. Ne bir teşekkür, ne de bir tebrik. Göstermelik gezdi ve gitti. Burada Türkiye'de yakaladığımız havayı devam ettirmeye çalışırken bunu demek buradaki insanların moralini bozmak demektir.