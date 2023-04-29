Son dakika: Türkiye'nin Uzay Yolcuları CNN Türk'te... Bakan Varank: İlan ettiğimiz hedefleri birer birer yerine getiriyoruz

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İşte Bakan Varank'ın CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarından öne çıkan satır başları:



"İLAN ETTİĞİMİZ HEDEFLERİ BİRER BİRER YERİNE GETİRİYORUZ"



Milli Uzay Programını ilan ettiğimiz andan itibaren çok konuşuldu. Destekleyenler oldu, bizimle dalga geçmeye çalışanlar da oldu. Biz Türkiye'nin bağımsızlığının teknolojik bağımsızlığından geçtiğinden farkındayız. Onun için Türkiye'nin yatırım yapmasının mecbur olduğu bir alan. Dünyadaki ülkeler arası yarış uzaya taşınmış durumda. Türkiye olarak uzay programlarına yönelmemiz gerektiğini biliyorduk. Milli programla daha da odaklı bir şekilde çalışmaya başladık. İlan ettiğimiz hedefleri birer birer yerine getiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de bir Türk uzay yolcusunun uzaya bilimsel bir misyonla gönderilmesi. Bir çağrı yaptık. Uzay yolcularını arıyoruz dedik. 36 bin vatandaşımız başvurdu. Sisteme kayıt yaptırdı. İnsanlı uzay görevleri çok riskler barındıran titizlikle yapılması gereken görevler var. Bir takım standartları var. Buradaki adayların sahip olması gereken bir takım kabiliyetler var. Denemeler sonucunda iki arkadaşımız uzaya çıkmak üzere kabiliyetleri olduğunu ortaya koymuş oldular.

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"BEN BİR KADIN ADAYIN UZAYA GİTMESİNİ İSTERDİM"



Süreçler bilimsel olarak ve özellikle ABD'deki uzayla ilgili çalışma yapan şirketlerin uzmanları tarafından bilimsel olarak ortaya konulmuş test sonuçlarında oraya çıkıyor. Tabii ki de pilotların şansı yüksek. 'Şunu seçmek istiyoruz' diye bir adaya yönelmedik. Ben bir kadın adayın uzaya gitmesini isterdim. Kadınların katılımı biraz azdı. Süreçte biraz hızlı elendiler. Bu iki başarı arkadaşımız Türkiye'yi temsil edecek. Alper Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Tuva'da hem Alper'in yedeği olacak hem de 90 km'lik uzay sınırına bir uzay uçuşu gerçekleştirecek. Dolayısıyla iki adayımızda insanlı görevlere hazır halde yetiştirilmiş olacaklar ve Türkiye'ye dönecekler.





"Sonucu beklediğimiz uzun bir süreç olduk" diyen Alper Gezeravcı sözlerini şöyle sürdürdü: Mutluluk var. 11 aydır içinde olduğumuz bir süreçte çok detaylı şeylere tabii olduk. Yüksek katılımın içerisinde Bakanlığımızın bünyesinde yapılan titiz çalışma sayesinde son 16 'ya kalarak tanışma imkanı bulduğumuz arkadaşlarımızın potansiyellerini gördüğümüzde bu ülkenin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Yolculuk 2023 yılının son çeyreğinde yapılması planlanıyor.Tuva Cihangir Atasever ise yaptığı açıklamada, "Müthiş bir mutluluk var ve heyecanlıyım. Bir süredir ABD'de eğitimlerdeyiz. Yoğun bir program bizi bekliyor. İlgili çevresel testler, acil durum senaryolarının çalışılması gibi yoğun bir çalışmadan geçeceğiz" dedi.