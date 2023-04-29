Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz

Haberin Devamı

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Ekonomi politikalarımızın yanında sosyal politikalar olarak uygulamalarımız var. Sadece gelir dağılımı olarak bilinir ama bundan ibaret değildir. Toplumsal gelişmişlik, eğitim seviyesini de içeren ve demokrasiye hayat veren bir çoğullaşmadır. Gelir dağılımı demokratik toplumlarda düzenleyen araç toplu sözleşmedir. Orada örgütlü işçiler vardır. Türk yurttaşlarının her bir ailenin otomobile ulaştığı bir dönemdeyiz. Türk çocuklarının büyük çoğunluğunun üniversite imkanlarına ulaşıyor. Bunlar aslında refah toplumuna doğru Türkiye'nin değişimini gösteriyor.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret nedir? Bu ücretin altında ücret olamaz demektir. Biz sosyal devlet sorumluluğu ile buna çok fazla önem gösterdik. Tabi şimdi enflasyon düşüyor. Biz çalışanları emekçiler koruyan bir yaklaşım içindeyiz. Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Biz enflasyonu tüketici ve üretici fiyatlarından ölçüyoruz. Aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Bu şunu gösteriyor. Enflasyon gerçek anlamda düşme eğiliminde. Ama fiyatlardaki artış devam ediyor. Biz ne yapacağız bunu durduracağız. Sosyal devlet olarak ücretleri koruyacağız. TEMMUZ'da bunu yeniden değerlendirerek, yeni bir asgari ücrette emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanacak araştırma yapıyoruz.

Haberin Devamı

"7 BİN 500 LİRA DAHİL OLMAK ÜZERE KAPSAMLI BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilikleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu. Şimdi de 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin bir düzenleme için çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Meclis tatile girdiği için Temmuzda uygulamaya koyacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. 7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız.

Haberin Devamı

"TÜRKLER, EMPERYALİZMİ 2 KERE YENMİŞ BİR HALKTIR"

Türkiye, aşağı yukarı 80 yıl gibi bir sürede ABD merkezli bir batı sistemine bağımlı bir ülkeydi. NATO üzerinden IMF üzerinden. Dolayısıyla o mekanizmalar emperyalizmin işleyiş mekanizmalardır. Emperyalizm diğer ülkeleri bağımlılık içimde yönetme ağıdır. Bu ağın içerisinde sermaye odakları vardır, kredi veren bankalar vardır. Bu krediyi alırsınız ama şunu yapamazsınız vardır. Türkiye buna itiraz etti. Ne zaman? IMF ile bağımızı kesiyoruz dediğimiz zaman süreç farklı bir yere doğru ilerlemeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür dedi. Onlardaki rahatsızlık devam etti. Bunlar ne yapıyor dendi. Bu bahsettiğim2. Dünya Savaşı konektöründe dünyaya dayatılmıştır. 200 küsur BM üyesi halk buna itiraz edememiştir. Bir kişi itiraz edebildi, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu aynı zamanda Türkiye ile ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih bilinci ile buna itiraz etti. Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele'de itiraz etti. Türkler, emperyalizmi 2 kere yenmiş bir halktır.Çanakkale'de yendik, Milli Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa ile yendik. Bu Türkler Batılılar açısından tehlikeli bir halk. 100 yıl sonra çıkmış Türklerin cumhurbaşkanı, IMF'in, Dünya Bankası'nın kontrolüne BM'nin kontrolüne itiraz ediyor. Bu onlar açısından kabul edilecek bir şey değildir. Batı sistemi Ortadoğu'yu yeniden planlamak istiyor. Türkiye buna izin vermiyor. Şunu söylüyorum batınınteröristlere verdiği bütün bu desteklerine karşı Türkiye, onları ininde cezalandırıyor. Bu seçim Türkiye'nin bu bağımsızlık iradesinin devam edip etmemesi konusunda bir seçimdir. Türkiye'nin bağımsızlığı yönünde atılacak bir adımın ya desteklenmesi ya da kösteklenmesidir.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU'NUN 300 MİLYAR DOLAR VAADİ

Yasal olarak Türkiye'ye para getirmenin mekanizmaları belli. Gidip uçağa para doldurup getiremiyorsunuz. Buradaki esas soru şu AK Partiye eleştirileri "Türkiye'yi 440 milyar dolar borçlandırdınız" dı. Türkiye ne yaptı bunların karşısında Türkiye altyapısını yeniledi, hızlı trenler yaptı, üretim tesisleri kurdu, sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke haline geldi. Cumhuriyet tarihinde kamu borçlarının en düşük olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Buna itirazlarda bulunan bir siyaset anlayışı yarın size 300 milyar dolar getireceğimi nasıl diyebiliyor. Bu sıcak para mı? Alternatif maliyeti ne kadardır? Böyle bir şey mümkün mü? Ekonomik dışı bir açıklama bu, politik bir söylem. Türkiye bugün kendi kaynakları ile ekonomide büyümesini sürdüren bir kaç ülkeden biridir. Büyüme bizim enflasyon karşısında en büyük avantajımızdır. Biz maliyet enflasyonu yaşıyoruz. Talep enflasyonuna dönüşmememsin en önemli nedeni de arzdan fazla üretimin yapılabilmesidir.