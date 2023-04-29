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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İzmir#Miting
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 17:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İzmirliler, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, kıymetli gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Son birkaç gündür doktor tavsiyesiyle programlarıma katılamamıştım. Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığımız programlar oldu. TEKNOFEST'te İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Çünkü gençlik kiminle nasıl yürüyeceğini iyi biliyor.

Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle acaba bay bay Kemal kapalı kapılar ardında ne görüştü, bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Bu seçim, 14 Mayıs bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Muhteşem kalabalığı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş.

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Konuşuyor, diyor ki İzmir daha iyisine layık. Doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende, her yağmurda İzmir ne hale geliyor... İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu ya? İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? İzmir'e bu yakışırdı. Stadyumları yaptık mı? Daha iyisine layık diyorsun ya... Ne varsa yaptık, yapacağız. Diyor ki daha iyisine layık. Biz ne gerekiyorsa yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten çukurdan kurtaramadın.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım.

Türkiye Yüzyılı'nı kimler kuracak, siz... Gençler Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın.

Bakın 7'li masa değil ha 9'lu masa olarak arz eyledi. Bu masadan ne çıkar. Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti. Bu millet, bu muhteşem katılım sana yürü Kemal demeyecek. Bu masa öyle bir masa ki birinin dediğini öteki yalanlıyor. Ya böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri büğrü ayaklar olur. Öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağı birbirine dolaşmış durumda. Kandil'den ne diyor, oyumuz Kılıçdaroğlu'na diyor. Benim İzmir'li kardeşlerim bu Kandil'e evet mi der mi? 2 haftamız var, çalışıyoruz bunları da sandığa gömüyoruz.

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Biri LGBT'nin başımın üstünde yeri var diyor . Bu milletten LGBTci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Her biri ayrı telden çalıyor. 

Ayrıntılar geliyor...

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İzmir#Miting

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