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TEKNOFEST coşkusu dünya basınında...

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#Erdoğan#Teknofest#İha
TEKNOFEST coşkusu dünya basınında...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 15:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TEKNOFEST 2023 etkinlik alanına yaptığı ziyaret ve burada yaptığı konuşmalar dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda teknoloji meraklılarına kapılarını açtı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ederken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev festival alanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'te yaptığı açıklamalar Türkiye'de olduğu kadar dünyada da dikkat çekti.

TEKNOFEST coşkusu dünya basınında...

AFP: İHA'LAR MERKEZİ BİR ROL OYNADI

AFP Haber ajansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası TEKNOFEST'te halkın karşına çıktığını ve sağlıklı göründüğünü belirttiği haberinde Erdoğan'ın üzerindeki kırmızı mont ile gülümseyerek halka çiçekler attığını yazdı.

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Türkiye'nin ürettiği savaş araçlarını kullanan iki ülke Libya ve Azerbaycan'ın da festivale katıldığını belirten AFP haber ajansı, Türkiye'nin ürettiği İHA'ların ülkenin güç projeksiyonunda merkezi bir rol oynadığını ve savaşta Ukrayna'ya yardımcı olduğunu yazdı.

TEKNOFEST coşkusu dünya basınında...

Associated Press haber ajansı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladığına dikkat çekti ve 43 yaşındaki hava kuvvetleri pilotu Alper Gezeravcı'nın ve onun yedeği 30 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever'in bu yıl sonuna kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceğini duyurdu.

YUNAN MEDYASI: TOGG İLE GELDİLER

TEKNOFEST'teki gelişmeleri anlık takip eden Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın festival alanına sürekli 'kardeşim' dediği Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte geldiğini ve liderlerin Türkiye'nin ürettiği TOGG aracına bindiğini yazdı.

Protothema Erdoğan'ın festival alanında yaptığı konuşmada Türk mühendislerin başarılarına vurgu yaptığını belirtti ve Erdoğan'ın 'TEKNOFEST artık kendi alanında bir marka oldu' sözlerine yer verdi.

TEKNOFEST coşkusu dünya basınında...

SEÇİM KAMPANYASI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

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Almanya'da yayınlanan günlük gazete Tagesspiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin kendi imkanları ile ürettiği uçakları ve insansız hava araçlarını sergilediği TEKNOFEST'te görüntülendiğini yazdı.

Zeit gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın TOGG'un içindeki bir fotoğrafını kullandığı haberinde Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaret ettiğini belirtti.

Fransız basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası bugün yeniden halkın karşısına çıktığını belirtti. Fransız gazetelerinde yer alan haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST ziyareti sonrası İzmir'e gideceği ve seçim kampanyasına kaldığı yerden devam edeceği vurgulandı.

TEKNOFEST coşkusu dünya basınında...

"KIZILELMA YEPYENİ BİR GELECEK İFADE EDİYOR"

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Bugün birçok ülke TEKNOFEST ve Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çekerken Aljazeera savunma sanayisinde attığı adımlarla adından bahsettiren Bayraktar TB-2'nin üreticisi Baykar'a dikkat çekti.

Baykar'ın ürettiği Kızılelma'nın önümüzdeki yıl üretime geçeceğini belirten Aljazeera, BaykarYönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sözlerine yer verdi ve Kızılelma'nın hava savaşları için yepyeni bir gelecek ifade ettiğini yazdı.

Yeni insansız hava aracı için yurt dışından şimdiden talep olduğunu yazan gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seneki seçim kampanyasında yüksek profilli askeri projeler ile ön plana çıktığını vurguladı.

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