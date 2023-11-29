Seçil Erzan ile birlikte tutuklanmıştı... Fondaki paralar 'Çantacı Ali'de toplanmış

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Saadet zincirinin halkaları bir bir koparken, gözlerin çevrildiği isimlerden biri de ‘çantacı’ olarak anılan Ali Yörük.

Seçil Erzan, 2023 mart ayında kendisine para veren isimlerden İnci Çeviker ve eşi Bülent Çeviker’e “Bankanın para toplama aracı firmasından Ali Bey gelecek, parayı ona teslim edin” demiş, Çeviker çifti de 1 milyon 920 bin doları bankadaki hesaplarından çektikten sonra Erzen’in gönderdiği Ali Yörük’e elden teslim etmişti. Erzan’la birlikte tutuklanan isimlerden olan ve hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istenen Ali Yörük de ifadesinde Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Çorlu’da bir otomotiv bayisinin satış müdürü olan Ali Yörük tutuklandığı gün verdiği ifadesinde Seçil Erzan’la olan bağlantısını şöyle anlattı:

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- TANIŞTIĞIMIZDA SEÇİL GİŞE MEMURUYDU: “17 yıl önce Çorlu’daki Denizbank şubesine kredi çekmek için gittiğinde Seçil Erzan’ı gişe memuru olarak tanıdım. O dönem işten ayrıldım. Bana ne iş yapacağımı ve ne kadar param olduğunu sordu. Tazminatımı aldığımı ve borsada bir miktar paramın olduğunu söyledim. Bu paraları kendisine vermemi ve bana fazla para kazandıracağını şöyledi. ‘Araba işi gibi düşün, kâr edeceğiz’ dedi. İki bankadan kredi çektim. Tanıdıklarımdan borç aldım. Toplamda 5 milyon TL parayı 1.5 yıl önce Florya’da Erzan’a elden teslim ettim.

- FONDA FATİH TERİM’İN OLDUĞUNU SÖYLEDİ: Aradan 3-4 ay kadar süre geçti. Paramı istiyordum. Kendisi bana ‘Bu öyle hemen paranı çekebileceğin bir fon değil, çekersen zarar edersin’ diyerek oyaladı. Aradan bir yıl kadar süre geçti. Bana 5 milyon TL olarak teslim ettiğim paranın 100 milyon TL olduğunu söyledi. Fonda Fatih Terim’in olduğunu söyledi. Bana 5 milyon TL bedelli senet verdi. Senedi alınca paramın gelmesini bekledim. Daha sonra tutuklandı. Senetle paramı tahsil edebileceğimi düşündüğüm için suç duyurusunda bulunmadım. Hatta avukatım da senedi icraya koydu.

- EN FAZLA ÇANTASINI ARABAYA KOYMUŞUMDUR: Seçil Erzan’a yardımcı olmadım. Kendisine en fazla çantamı arabaya koy dediğinde yardımcı olmuşumdur. Onun dışında Erzan’la ortak hiçbir fiilim olmadı.”

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KARA PARA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ali Yörük, ağabeyi Atilla Yörük ve Aslı Yörük hakkında kara para aklamaktan başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturmada Ali Yörük’ün çok sıkça Bulgaristan’a gidip geldiği tespit edildi. Bulgaristan seyahatlerinin Seçil Erzan’ın parasını yurtdışına kaçırmak için mi yapıldığı araştırılıyor.

DENİZBANK RAPORU: ARDA’NIN KARDEŞİ PARAYI ALİ’YE TESLİM ETTİ

- Denizbank müfettişlerinin hazırladığı rapora göre, Arda Turan Denizbank’ta ilk hesabını 2006’da açtı. 8 Nisan’da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile bankanın genel müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve şikâyetçi oldu. Seçil Erzan’a farklı tarihlerde toplam 15 milyon dolar verdiğini, halen 7.5 milyon dolar alacağının olduğunu anlattı. Paraları genelde Astoria İş Merkezi’nin önünde verdiğini söyledi. Banka, Arda Turan ile ikinci toplantıyı 11 Nisan’da yaptı. Bankanın incelemelerine göre Arda Turan 25 Kasım 2022’de kardeşi Okan Turan’ın hesabına para havalesi yaptı. Bu para da Okan Turan tarafından bankadan çekilerek dışarı çıkarıldı. Okan Turan 29 Kasım’da da Levent’teki şubeye gelerek 1 milyon 136 bin dolar çekti. Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Okan Turan bu parayı “Ali Yörük olduğu düşünülen şahsa” şubenin giriş holünde çanta içinde teslim etti. Bu şahıs da parayı alarak dışarı çıktı.

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ERDEN TİMUR’DAN 700 BİN DOLAR

Raporda Arda Turan’ın Seçil Erzan’a göndermek için hesabından çektiği nakit para ve kredinin de detayları var. Rapora göre, Arda Turan 2 Aralık 2022’de 33 milyon 800 bin lira ihtiyaç kredisi çekti. Bunu 1 milyon 790 bin dolara çevirdi. Ardından da Arda Turan’ın hesabına Erden Timur’dan da 700 bin dolar geldi. Arda toplam 2 milyon 490 bin dolarlık bu parayı kardeşi Okan Turan’ın hesabına havale etti. Okan Turan da bankaya giderek bu parayı çekti. Rapora göre, banka bu işlemler için de kamera kayıtlarını inceledi ve görüntülere göre bu para da Okan Turan tarafından çanta içinde bankadaki Ali Yörük’e teslim edildi ve Ali Yörük bankadan parayı bu çanta ile çıkardı.

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ERZAN: 400 BİN DOLARI KENDİSİNE ALDI

- Seçil Erzan ise ifadesinde, Ali Yörük’ten kendisini icraya verdiği için şikâyetçi olacağını belirterek, “Ali Yörük bana verdiği her parayı katbekat fazlasıyla, faiziyle geri almıştır. Ayrıca Ali Yörük zaman zaman benim fon vaat ettiğim insanlardan alacağım parayı teslim alan kişidir. Ali Yörük bu paraları teslim alıp içinden kafasına göre belirlediği bedeli kendisi için alırdı. Örneğin Bülent Çeviker’den teslim aldığımız 2 milyon 200 bin doları Ali Yörük Florya’da 2 çanta şeklinde elden teslim aldıktan sonra içinden 400 bin doları kendisine aldı, kalanını bana getirip verdi” demişti.

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BİR DE GİZLİ TANIK ÇIKTI: PARALARI İSVİÇRE’YE KAÇIRDI

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Seçil Erzan davasının başlamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeye Silivri Cezaevi’nden bir mektup ulaştı. Mektubu yazan kişi başka bir suçtan tutukluydu ve Erzan’ın kayıp paralarıyla ilgili önemli bilgilere sahip olduğunu iddia ediyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen bu kişi, gizli tanık olmak istedi. Gizli tanık ifadesinde, “Eşimin dayısı bir bankanın eski şube müdürüdür. İşten atılmıştır ama bir anda zengin oldu. Seçil Erzan’la gönül ilişkisi var. Sık sık yurtdışına uzun seyahatler yapmaktadır. İki kişi daha var. Topladıkları paraları İsviçre’ye kaçırdı. Eşimin dayısı araştırılırsa paranın izi bulunabilir” dedi.

TERİM’LERDEN TEŞEKKÜR

Seçil Erzan ile Fatih Terim’in dostluklarını gösteren fotoğraf ve notlar, Seçil Erzan’ın herkese ‘kuzenim’ diye tanıttığı davanın sanıklarından Nazlı Can’ın telefonundan çıktı. Soruşturma dosyasına giren telefon dökümleri arasında, Fatih Terim ve Fulya Terim’in Seçil Erzan’la çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra bir hafta sonu davetinden sonra Fulya ve Fatih Terim imzalı bir de teşekkür notu var. Notta Seçil ve avukat sevgilisine hitaben “Sevgili Seçil, sevgili Candaş. İyi ki yolumuz kesişmiş” yazılı.