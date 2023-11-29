Önce hediye sonra dayak! Kuzenleri fondan zarar edince Seçil Erzan'ı dövmüş

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Seçil Erzan bu çiftin para kazandıkları dönemde kendisine Rolex saat aldıklarını, işler kötüye gidince de saldırdıklarını anlattı. Tanın Yılmaz İngiltere’deki Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü mezunuydu. İddiaya göre, Seçil Erzan’ın batmasına neden olan hisse senediyle ilgili tüyoyu da o vermişti.

Eşi Merve Yılmaz da Kolombiya Üniversitesi’ni bitirmiş, aile şirketinin başına geçmişti. Seçil Erzan’da bulunan excell dosyalarında adı geçen Mustafa Yılmaz ise Tanın Yılmaz’ın babasıydı ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birinde danışmanlık yapıyordu. Seçil Erzan’ın iddialarına göre, Tanın Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz paralarını değerlendirmek amacıyla 2012 yılından itibaren kendisine verdi. Seçil Erzan’a göre bu parayı kat kat ödemesine rağmen çift yine de onu sıkıştırmayı sürdürdü.

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Seçil Erzan saadet zincirinin kopmasından birkaç gün önce banka şubesindeki odasında Yılmaz çiftiyle yaşadıklarını şöyle anlattı: “Tanın yanımdayken Merve de şubeye odama geldi ve saçımı yolmaya başladı. Bana ‘o..., pislik’ diye hakaretler etti. Hatta o gün kolumda bulunan Rolex saatimi Merve zorla çekip aldı. Benim bu zamana kadar 3 tane Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki... İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü ben 20 yıllık birikimimle kendim almıştım. ”