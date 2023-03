Ramazan'da bazı et ürünlerinde fiyatlar sabitlenecek

Haberin Devamı

Bünyesinde 44 üye ve 2140 mağaza bulunan İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptıkları çalışma sonucunda, Ramazan ayında et fiyatlarını sabitleme kararı aldığını açıkladı. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ifade ederek, "Spekülatif artışlardan bahsediliyor. Özellikle depremin ilk haftasında et fiyatı yaklaşık 20-30 lira civarında yükseldi. Önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan ayında, arz talep dengesindeki artış nedeniyle, fiyat artışlarının devam etmesi söz konusu. Nitekim bugün yapılan kesimlerde etin fiyatının üzerine 15 lira gibi bir rakama geldiği söyleniyor. Dernek olarak bu tür fiyat artışlarını takip ederiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar neticesinde İstanbul özelinde, yerel perakendecilerimize, vatandaşlarımıza Ramazan boyunca avantajlı et ulaştırmak için çaba içerisine girdik. Onlar da gerekli olan önlemleri aldılar. Ramazan ayının birinci gününden başlamak üzere bugün piyasalarda 260, 270, 280 civarında olan kıymalık etimizin fiyatını 190 TL'den, 300'lere doğru giden 260, 270, 280 lira civarı satılan kuşbaşı etimizin fiyatını da 210 TL'den sabitleme kararı aldık. Bunu da tüm Ramazan ayı boyunca bu satışı gerçekleştirmeyi planlamaktayız" dedi.

Haberin Devamı

"KASAP REYONU OLAN MAĞAZALARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Güzeldere, et fiyatlarındaki hareketliliğin devam etmesi durumunda, Ramazan ayı sonrası için de planlama yaptıklarını vurguladı. Güzeldere, amaçlarının kırmızı etin Ramazan ayında vatandaşlara avantajlı fiyatlarla ulaştırmak olduğunu belirterek "Malum oruç ayı, protein ihtiyacı, yemekler yapılıyor, bu kültürümüz mevcut. Onların ceplerine dokunabilmek aynı zamanda bu spekülatif artışların, bu hamlelerle bertaraf edilmesini bekliyoruz açıkçası" diye konuştu. Dernek üyesi perakendecilerin pazartesi itibariyle et tedariğine başlayacaklarını, bu etlerin işlenmesinin ardından tezgaha çıkaracaklarını ifade eden Güzeldere, kasap reyonu olan ve bu kampanyaya dahil üyelerle olan yaklaşık bin 300- bin 500 mağazada gerçekleştireceklerini söyledi.

Haberin Devamı

"VATANDAŞ RAHATLAR"

Ramazan ayı boyunca bazı marketlerde uygulanacak olan Et fiyatlarındaki sabitleme kararı tüketiciyi memnun etti. Muzaffer Bilgiç, "Fiyatlar pahalı, inşallah Ramazan'da sabitlenme durumu olur. Düşük sabitlenirse vatandaş da rahatlar, gideceği zaman ne alacağını ne ödeyeceğini bilir. Ama şu anda ne alacağını da ne ödeyeceğini de bilmiyorsun" dedi. Dilek Hanedar, maddi açıdan durumu iyi olmayan insanlar için doğru bir karar olduğunu ifade etti. Havva Yazıcı ise "Kalabalık aileyiz, bütçemiz yetmiyor. Sabitlenmesi güzel olmuş" dedi.