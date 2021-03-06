Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayı tarihi

Ramazan ayı tarihi mart ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Tüm İslam aleminde manevi heyecanla beklenen üç ayların sonuncusu on bir ayın sultanı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. Diyanet takvimine göre bu yıl son oruç ise 12 Mayıs’ta tutulacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.