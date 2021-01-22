Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet'in 2021 Ramazan Bayramı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde yer alan bilgilere göre bu yıl Ramazan ayı ilkbahar ortalarına doğru başlayacak. Oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirecek olan birçok Müslüman, yaklaşık bir ay sürecek olan ibadetlerinin ardından Ramazan Bayramı'nı idrak edecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabı ve Ramazan Bayramı tarihi hakkında detaylı bilgiler
Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı ne zaman idrak edileceği ile pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvime göre belirlediği Ramazan başlangıç takvimi, 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
1
RAMAZAN
1442
13
NİSAN-2021
SALI
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1442
12
MAYIS-2021
ÇARŞAMBA
AREFE
1
ŞEVVAL
1442
13
MAYIS-2021
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1442
14
MAYIS-2021
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1442
15
MAYIS-2021
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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