Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi

Yeni yılın gelmesi ve 2021'e adım atılması ile birlikte, en çok merak edilenlerden biri de dini günler oldu. Kurban Bayramı ile birlikte, İslam dininde idrak edilen iki Bayram'dan biri Ramazan Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı ve bu yıl hangi aya denk geldiği vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, bu yılki Ramazan ayı ve bayramı hakkında son bilgiler...

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.