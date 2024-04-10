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Ramazan Bayramı tatilinin 4. gününde yirmi altı can kaybı

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#İçişleri Bakanlığı#Ramazan Bayramı#Trafik
Ramazan Bayramı tatilinin 4. gününde yirmi altı can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 12:01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde toplam 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, bu kazalarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Kazalarla ilgili güncel verileri sosyal medya hesabından açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde; 615 Trafik kazası meydana geldi. 431 bin 871 araç denetlendi. 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam; 2 bin 453 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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#İçişleri Bakanlığı#Ramazan Bayramı#Trafik

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