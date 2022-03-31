Plakanıza en son ne zaman baktınız? 'Siz de suça ortak sanılabilirsiniz...'

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Plakanızı en son ne zaman kontrol ettiniz?

Eğer yakın zamanda etmediyseniz, haberi okuduktan sonra hemen aracınızın yanına gidip plakanıza bakmak isteyeceksiniz.

Hafta sonu arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıkan Hakan B. aracını görünce plakası olmadığını derhal fark etti. İlk önce düşürdüğü ihtimali aklına geldi ve yakın çevreye göz gezdirdi. Çünkü plakasız bir şekilde aracıyla yola çıkamazdı.

İlk etapta aklına aracın arka plakasına bakmak gelmemişti. Biraz arayıp plakasını yakınlarda bulamayınca, arka plakayı da kontrol etmeyi akıl etti. İki plakanın da olmadığını görünce bunun bir hırsızlık olabileceğinin farkına vardı.

Aracını park ettiği yerin tam karşısındaki eczanenin güvenlik kamerasını görünce derin bir nefes aldı. Derhal görüntüleri izlemek için izin istedi. Görüntülerde gece geç saatlerde mahallelerinden geçen iki hırsızın plakalarını çaldığını gördü. Hiç vakit kaybetmeden emniyete haber verdi. Gelen ekipler plaka hırsızlığının dönem dönem çoğaldığını son zamanlarda da vakalarda artış görüldüğünü söyledi Hakan B.'ye...

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Hafta sonu olduğu için yeni bir plaka başvurusu yapamayan ve iki gün aracını kullanamayan Hakan B., plakasının çalındığını çabuk fark ettiği ve plakasıyla henüz bir suça karışılmadığı için kendini şanslı hissediyor. Zira bu tür hırsızlıklarda çok daha can sıkıcı durumlar da yaşanabiliyor.

GERÇEĞİNİ ÇALIYOR, BAŞKA PLAKA TAKIYORLAR

Plaka hırsızları sadece plakaları çalmakla kalmayıp yerine başla plaka bile takıyor. Hal böyle olunca araç sahipleri bir polis tarafından çevrilene kadar ya da hırsızlar bir suça karışıp yakalanana kadar plakalarının değiştiğinin farkına bile varmıyor. Bu sebeple plakanızın aracınızda takılı olup olmadığını kontrol etmekle kalmayın, üzerinde ne yazdığını da okuyun.

Plakaları genellikle gece geç saatlerde çalan hırsızlar, sokakların boşalmasını fırsat biliyor. Yine bu sebeple pandemi dönemi de hırsızlar için büyük bir fırsattı. Bu dönemde sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada plaka hırsızlığı büyük bir artış gösterdi.

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Tagesspİegel gazetesinin haberine göre Berlin’de Korona salgınının en yoğun olduğu 2020’de 6 bin 713 plaka çalındı. Plakanın en çok çalındığı ilçeler ise göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ve Mitte ilçeleri oldu. Tagesspİegel gazetesinin haberine göre Berlin’de Korona salgınının en yoğun olduğu 2020’de 6 bin 713 plaka çalındı. Plakanın en çok çalındığı ilçeler ise göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ve Mitte ilçeleri oldu.

Bir suç işlemek için araç çalmaktansa plakayı çalmak hırsızlar için her zaman çok daha kolay. Ancak plaka hırsızlığının ardında sadece büyük suçlar yatmıyor. Park ücretlerini hatta trafik cezalarını ödememek için bu yönteme başvuranlar bile var.

Peki araçların daha değerli parçaları varken hırsızlar neden plakaları tercih ediyor? Aracın plakası çalınırsa ne yapılmalı? Çalınan veya kaybolan plaka suça karıştıysa ne olur?

Plaka hırsızlığı ve riskleriyle ilgili tüm detayları Avukat İsmail Altan ve Avukat Cesim Parlak ile konuştuk.

‘SUÇ İŞLEMEK İÇİN' HIRSIZLIK

Bir aracın plakasının çalınmasının pek çok sebebi olabileceğine değinen Parlak, en sık görülen sebebin başka suçların işlenmesini kolaylaştırmak olduğunu söyledi:

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“Nadir araç işaretleri toplayan bazı koleksiyoncular veya bunları satarak paraya çevirmek isteyen kişiler plaka hırsızlığı yapabiliyor. Bazı durumlarda da plakanın değeri değil de kullanılan materyalin değeri için hırsızlık yapılabiliyor. Plakanın metalden üretilmesi sebebiyle hurdacılara satılmak maksadıyla çalındığını sık sık görüyoruz.”

Çalınan plakaların daha çok insan kaçakçılığı, uyuşturucu madde ve diğer suç vasfı olan maddelerin nakliyatı için kullanıldığını vurgulayan Altan, “Suçu işledikten sonra rahatlıkla kaçmak amacıyla başka araçların plakalarını kullanıyorlar. Sadece çalmakla kalmayıp, plaka sahibine ait ruhsat bilgilerini de yasadışı yollarla elde ederek, aynı marka ve renkte başka bir araca ruhsat düzenleyip satıyorlar” diye konuştu.

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PLAKAYI BAŞKA BİR ARACA TAKARLARSA…

Son zamanlarda yaygınlaşan plaka çalma olayının nitelikli hırsızlık olarak değerlendirildiğini söyleyen Altan, “Eğer hırsızlar bu plakayı alıp başka bir araca takarsa, resmî belge olarak kabul edilen araç plakasını sahte olarak kullandıkları için ‘resmî belgede sahtecilik’ suçundan da cezalandırılırlar” ifadelerini kullandı.

‘SANIK OLARAK YARGILANIR HATTA TUTUKLANABİLİRSİNİZ’

Plaka çalınır veya düşürülürse hiç vakit kaybetmeden tutanak tutulması ve emniyete bilgi verilmesi gerektiğinin altını çizen Altan, “Ancak bu şekilde şüpheli olarak anılmaktan kurtulabilirsiniz. Ancak bildirmezseniz ve plakanız bir suça karışırsa, bu durumda sizin de işlenen suça dahil olma ihtimaliniz doğar. Gerekli prosedürü yerine getirmediğiniz için sanık olarak yargılanabilir ve suçsuz olduğunuzu ispatlamak için uzun bir dava süreci içine girebilirsiniz. Hatta suçun vasfına göre tutuklanma ihtimaliniz bile çok yüksek” ifadelerini kullandı.

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Plakası çalınan kişi bunu bildirmediyse ve plakası bir suça karışırsa, suçun kendisi tarafından işlenmediğini ispat ederken maddi manevi kayıplar yaşaması muhtemel. Avukat Cesim Parlak

PLAKANIN TEKİ KAYBOLURSA…

Araç sahiplerinin en çok sorduğu sorulardan biri de "Çalınan plaka yeniden çıkarılır mı?" Soruyu yönelttiğimiz Parlak, “Plakanın teki kaybolursa farklı, ikisi kaybolursa farklı prosedür işliyor” dedi ve şu ayrıntıların altını çizdi:.

“Bir araçta bulunan iki plakadan birinin kaybolması durumunda düşme ihtimalinin de olabileceği göz önünde bulundurularak Şoförler Odası’ndan çıkarılabiliyor. Yine de araç sahibi plakasının çalındığından şüphe ederse emniyet güçlerine bildirmeli. Çalındığı tespit edilirse yeni bir plaka çıkarabilir. Eğer araçta iki plaka birden yoksa artık Şoförler Odası’na değil direkt olarak emniyete çalıntı kaydı girilmeli ve hemen iptal edilmeli. Bu durumda güvenlik sebebiyle araca ait eski plakayı almak mümkün olmaz.”

KORUNMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Plaka hırsızlığından korunmak ne yazık ki oldukça zor. Yine de önlem için hırsızlık önleyici özel güvenlikli plaka vidaları kullanabilirsiniz. Çerçeveli plakalar hırsızlar için her zaman çok daha kolay hedef. Hırsızlar kolaylıkla çerçevelerin içerisinden plakayı çıkarabiliyor. Bu sebeple çerçevesiz plaka kullanarak, plaka hırsızlarının öncelikli hedefi olmaktan kaçabilirsiniz.