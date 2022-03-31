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Edirne'deki aile katliamında korkunç detaylar: 4 kişi 10 mermi ile öldürüldü!

#Edirne#Aile Katliamı#Cinayet
Edirnedeki aile katliamında korkunç detaylar: 4 kişi 10 mermi ile öldürüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in vahşice katledilmesiyle ilgili gözaltına alınan B.E. (25), tutuklandı. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı aileden 4 kişinin 10 mermi ile öldürüldükleri öğrenildi. Öte yandan öldürülen Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, “Duvarlarda, camlarda kan var ve evin her yeri dağılmış” dedi.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki gün sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet ve Filiz Güner çifti ile oğulları Anıl’ın başından, Mehmet Güner'in ise omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.

Edirnedeki aile katliamında korkunç detaylar: 4 kişi 10 mermi ile öldürüldü

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SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Ailenin cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından dün yakınlarınca alınıp köye götürüldü. Köy camisinde, öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güner ailesinin cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.

Edirnedeki aile katliamında korkunç detaylar: 4 kişi 10 mermi ile öldürüldü

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4 KİŞİ 10 MERMİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Şüphelilerin eve girdiklerinde kendilerine engel olmaya çalışan Anıl Güner ile boğuştukları belirlendi. Arbede sırasında yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı. Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içerisinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darp edip başından bir el ateş ederek öldürüp, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri öğrenildi.

Edirnedeki aile katliamında korkunç detaylar: 4 kişi 10 mermi ile öldürüldü

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Korkunç olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen B.E. (25), tutuklandı.

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MOTOSİKLETLE KAÇARKEN YAKALANDI

Tutuklanan B.E.’nin Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde motosikletle yakalandığı belirtildi. Yol kontrolleri sırasında üzerinde kanlı kıyafetinden şüphelenin B.E.’nin güvenlik güçlerine kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınıp Uzunköprü’ye getirilen B.E., ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, olay gecesi Elmalı köyünde olmadığını söylediği ancak baz istasyonu kayıtlarından köyde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

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KATLEDİLEN MEHMET GÜNER'İN TORUNU: CAMLAR, DUVARLAR KANA BULANMIŞ

Katledilen Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, katliamın yaşandığı evde her şeyin dağıtıldığı söyledi.

Tunçer evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, “Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler. Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl vurulduğunu söylendi. Sonra ben her şeyi gidince öğrendim. Sadece duvarlarda, camlarda kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik. Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum” dedi.

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#Edirne#Aile Katliamı#Cinayet

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